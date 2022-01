RELATIF AU PROJET DE RENFORCEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE D’EDM-SA EN REPUBLIQUE DU MALI

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le quotidien « L’ESSOR » n°19499 du 12 octobre 2021.

Le Gouvernement de la République du Mali a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds, afin de financer un Projet de renforcement du réseau d’EDM-SA (Énergie du Mali), et a l’intention d’utiliser ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché des travaux de renforcement du réseau électrique de la société EDM-SA en République du Mali.

EDM-SA sollicite des offres sous plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les lots suivants :

Lot 1 : Fourniture, pose et mise en service de batteries de condensateurs moyenne tension (15 kV et 30 kV) avec installation et adaptation des cellules moyenne tension pour batteries, dans les postes de Badala, Dialakorobougou, Koulikoro, Sirakoro et Sotuba

Lot 2 : Fourniture, pose et mise en service de batteries de condensateurs moyenne tension (15 kV) avec installation et adaptation des cellules moyenne tension pour batteries, dans les postes de Balingué, Darsalam, Kati, Kodialani et Lafia

Lot 3 : Fourniture, pose et mise en service d’une liaison électrique souterraine de 2x3x630 mm² Aluminium 30 kV et de la fibre optique sur le tronçon de 8,4 km entre les postes de Lafia et Darsalam

Une visite des sites du projet obligatoire sera organisée par le Maître d’Ouvrage, dans le cadre du présent appel d’offres, pour les candidats. Le lieu de rencontre sera : EDM-SA, Direction Projets et Grands Travaux, ACI 2000, Immeuble Diogo, 2ème étage, Bamako, Mali, les 02, 03 et 04 février 2022, à partir de 8h30 GMT.

Les travaux seront exécutés à Bamako, Dialakorobougou, Kati et Koulikoro, au Mali dans un délai de 12 mois pour chaque lot, à partir de la date de signature des contrats. Toute offre proposant un délai d’exécution des travaux par lot, supérieur à celui indiqué sera écartée pour le lot concerné. Un soumissionnaire peut soumissionner pour plus d’un lot, mais une seule entreprise ne peut être attributaire que d’un maximum de 02 (deux) lots. Les variantes ne sont pas autorisées.

La participation à cet appel d’offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, biens et services (autres que les services de consultants) financés par un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, est ouverte à tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d’Appel d’Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions des Directives.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres auprès de :

EDM – SA

Adresse : Direction Projets et Grands Travaux, ACI 2000, Immeuble Diogo, 2ème étage

Personne de contact : Amidou KONE, Directeur des Projets et Grands Travaux

Numéro de téléphone : (+223) 66 74 72 14, (+223) 20 29 14 88

Courriel : [email protected] | [email protected]

Heure : 07h30 à 12h30 et 13h00 à 16h00 GMT du lundi au vendredi.

Albatros Energy Mali – SA

Adresse : Cité du Niger, Rue 24 – Porte 276, BP 2636, Bamako, Mali

Personne de contact : Assanatou CISSE, Directrice Technique

Numéro de téléphone : (+223) 20 21 22 92, (+223) 66 74 86 65

Courriel : [email protected] | [email protected]

Heure : 08h30 à 17h00 GMT

L’évaluation tiendra également compte de la capacité du soumissionnaire à satisfaire aux exigences spécifiées dans le DAO concernant :

L’expérience

La situation financière

La capacité de financement

Le matériel à mobiliser

Le personnel à affecter

Les délais d’exécution

Les exigences en matière de qualifications sont :

Avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel moyen des activités de construction de :

lot 1 : trois milliards quatre cents millions (3 400 000 000) HT en francs CFA ou un montant équivalent librement convertible,

lot 2 : trois milliards deux cents millions (3 200 000 000) HT en francs CFA ou un montant équivalent librement convertible et

lot 3 : cinq milliards cinq cents millions (5 500 000 000) HT en francs CFA ou un montant équivalent librement convertible,

qui correspond au total des paiements ordonnancés pour les marchés en cours ou achevés au cours des trois (3) dernières années (2020, 2019, 2018).

Avoir accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur de :

lot 1 : quatre cent vingt millions (420 000 000) HT, en francs CFA ou un montant équivalent en une monnaie librement convertible

lot 2 : quatre cents millions (400 000 000) HT, en francs CFA ou un montant équivalent en une monnaie librement convertible

lot 3 : six cent soixante-dix millions (670 000 000) HT, en francs CFA ou un montant équivalent en une monnaie librement convertible.

Justifier une expérience de marchés de travaux à titre d’entrepreneur au cours des cinq (5) dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions (2020, 2019, 2018, 2017, 2016).

Avoir effectivement exécuté en tant qu’entrepreneur, ou sous-traitant au moins deux (2) marchés au cours des cinq (5) dernières années avec une valeur minimum de :

lot 1 : un milliard trois cent cinquante millions (1 350 000 00) HT, en francs CFA ou un montant équivalent en une monnaie librement convertible,

lot 2 : un milliard deux cent cinquante millions (1 250 000 000) HT, en francs CFA ou un montant équivalent en une monnaie librement convertible et

lot 3 : deux milliards (2 000 000 000) HT, en francs CFA ou un montant équivalent en une monnaie librement convertible,

qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés, pour l’essentiel, et qui sont similaires aux travaux proposés. La similitude portera sur la taille physique, la complexité, les méthodes/technologies ou autres caractéristiques telles que décrites dans la Section V, Cahier des Clauses techniques et plans.

Démontrer la disposition (en propriété, en bail, en location, etc.) des équipements essentiels spécifiés dans les données particulières DAO ; proposer un personnel tel qu’exigé dans les données particulières du DAO.

Se référer à la section 2 du DAO pour plus d’informations sur les critères de sélection en cas de groupement d’entreprises.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée, ci-après : EDM SA, Direction Projets et Grands Travaux, ACI 2000, Immeuble Diogo, 2ème étage, à compter du 03 janvier 2022, contre un paiement non remboursable de 150.000 FCFA ou de sa valeur en monnaie librement convertible. La méthode de paiement sera par dépôt d’argent contre un bordereau de versement ou par virement bancaire sur le compte référencié ci-dessous :

Titulaire du compte ENERGIE DU MALI- SA

Banque CORIS BANK INTERNATIONAL

Code Banque Guichet Compte RIB

ML 181 01001 000162124101 78

Le libellé du versement (obligatoire): « Achat DAOI Projet de renforcement du réseau électrique EDM-SA/Albatros »

Le document d’Appel d’offres sera acheminé par voie électronique, si le soumissionnaire le désire, après transmission de l’accusé de versement dans le compte mentionné ci-dessus. En cas d’acheminement du document d’appel d’offres par la poste, les frais seront acquittés par le soumissionnaire.

Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à l’adresse ci-après : EDM SA, Direction Projets et Grands Travaux, ACI 2000, Immeuble Diogo, 2ème étage, au plus tard le 03 mars 2022, à 10h00 GMT. Les offres qui ne parviendront pas aux heure et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-après EDM SA, Direction Projets et Grands Travaux, ACI 2000, Immeuble Diogo, 2ème étage, le 03 mars 2022, à 10h30 GMT. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

Lot Description Garantie de soumission

1 La fourniture, la pose et la mise en service de batteries de condensateurs moyenne tension avec installation et adaptation des cellules moyenne tension pour batteries, dans les postes de Badala, Dialakorobougou, Koulikoro, Sirakoro et Sotuba 40 000 000 FCFA

(quarante millions francs CFA)

2 Fourniture, pose et mise en service de batteries de condensateurs moyenne tension (15 kV) avec installation et adaptation des cellules moyenne tension pour batteries, dans les postes de Balingué, Darsalam, Kati, Kodialani, Lafia 40 000 000 FCFA (quarante millions francs CFA)

3 La fourniture, la pose et la mise en service d’une liaison électrique souterraine de 2x3x630 mm2 Aluminium 30 kV et de la fibre optique sur le tronçon de 8,4 km entre les postes de Lafia et de Darsalam 65 000 000 FCFA (soixante-cinq millions francs CFA)

La garantie demeurera valide vingt-huit (28) jours après la durée de validité des offres.

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours, à compter de la date de soumission.

Directeur Général

Oumar Diarra

Chevalier de l’Ordre National

Diffusion : Médias d’Etat et Privés, DG Market

Commentaires via Facebook :