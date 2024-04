Et ce, malgré la rémunération des sommes déposées au Trésor au taux avantageux de 0,75%. Ainsi, entre 2018 et 2019, du fait de ces taux favorables et de la conservation sécurisée des devises, les dépôts auprès du Trésor ont augmenté de 3,1 milliards d’euros.

Ainsi, l’argument d’accuser la France de se financer par ces dépôts, s’il est infondé, est particulièrement efficace pour fédérer contre le franc CFA au sein des États membres de la zone Franc. Il sera même exploité de manière assez baroque – et visiblement peu informé- par la Présidente du conseil italien, Giorgia Meloni, qui affirmait à la télévision en 2022 que « Le franc CFA est la monnaie coloniale que la France imprime pour quatorze nations d’Afrique. »

Un changement générationnel de dirigeants en Afrique de l’Ouest

Pour ses défenseurs, le Franc CFA agirait comme un « super-stabilisateur » dans une zone marquée par l’instabilité et l’incertitude. La stabilité de la gestion monétaire et budgétaire permise par la zone Franc constituerait un facteur d’intégration régionale et d’amplification des échanges entre les pays de la zone. Par exemple, plusieurs Etats membres de l’UEMOA et de la CEMAC font partie des pays les plus intégrés d’Afrique.

C’est notamment le cas du Sénégal, du Togo, du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire, qui se classent parmi les 20 pays les plus intégrés d’Afrique. Toutefois, les situations d’intégration économique restent contrastées au sein de la zone Franc, ce qui indique que le franc CFA ne peut, à lui seul, expliquer des situations d’avance en termes de commerce international pour certains pays de la zone.

Enfin, les unions économiques et monétaires permises par la zone Franc constituent un levier de contrôle de la politique budgétaire des pays membres, qui permet une maîtrise relative de l’inflation lorsqu’on compare leur situation avec celle d’états africains voisins. Ces arguments, toutefois, se sont fracassés sur l’autel de la géopolitique et de la vague de changement de leadership dans la zone Franc, que ce soit à la faveur de coups de force – Mali, Burkina Faso, Gabon, Niger, Guinée- ou via une transition démocratique comme récemment au Sénégal.

En réalité, cette nouvelle génération de dirigeants africains a construit son discours politique et son repositionnement géostratégique en s’appuyant sur un sentiment anti-français nourri par une gestion approximative par Paris des nouvelles réalités de son ancien pré-carré africain. Pour reprendre une formule saisissante de l’africaniste Christian Gambotti, le temps est peut-être venu d’en finir avec la « la fin sans fin de la Françafrique ».

Régulièrement annoncée depuis François Mitterrand, cette architecture complexe faite de faveurs mutuelles et d’intermédiaires parfois interlopes conceptualisée par l’inamovible conseiller de l’Elysée Jacques Foccart, n’a jamais réussi à se réinventer ni à trouver un modèle mutuellement bénéfique pour Paris et le Continent.

Le changement générationnel de dirigeants en Afrique a ainsi accéléré la vague de défiance à l’encontre de Paris, conduisant à une diversification des alliances dans laquelle des nouveaux entrants, majoritairement chinois et russes, ont réussi à investir un espace laissé vacant par Paris.

Au cours des prochains mois, la vitesse à laquelle la réforme du Franc CFA sera opérée fera donc figure de test ultime pour l’Hexagone, non pas sur le terrain économique, mais sur un terrain plus âpre : sa perception par les africains.

