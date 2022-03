5e édition des Golden Days, le Forum sur les mines et les énergies du Mali, a eu lieu du 24 au 25 mars au CICB de Bamako. Placée sous le thème de « la complémentarité croissante entre les mines et l’énergie », la cérémonie d’ouverture était présidée par le ministre des Mines de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré.

Organisée par l’Agence de communication globale FuturCom Planète, les Golden Days, le Forum sur les mines et les énergies, visent à promouvoir les opportunités d’emplois et des perspectives de développement liées au secteur des mines et de l’énergie. L’objectif principal est de créer un cadre d’échange entre les acteurs directs, les communautés locales, les autorités, les médias, les entrepreneurs et toutes personnes ayant un intérêt particulier pour le développement du Mali.

Placée sous le thème de « la complémentarité croissante entre les mines et les énergies », le rendez-vous de cette semaine marquera le processus de 2022 des Golden Days, a expliqué Mohamed Coulibaly, directeur général de FuturCom Planète. En plus de Fourou Kénieba et Bamako, une édition des Golden Days se tiendra également cette année à Sanso.

« C’est un évènement qui prône l’excellence dans le secteur minier et énergétique du Mali », a précisé le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré. Les Golden Days des 24 et 25 mars, selon lui, ont pour ambition notamment la consolidation d’une plateforme d’information dans le secteur minier et des énergies renouvelables, le développement de l’intérêt des jeunes et des jeunes entreprises pour le secteur minier et les énergies renouvelable, la présentation d’emploi et d’affaire.

C’est le lieu de développer un lieu de réseautage entre les acteurs du secteur minier des énergies renouvelable des Petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries offrant des services similaires dans le but de développer plus de partenariat de développement local. Cette 5e édition des Golden Days, assure le ministre Traoré, offre l’opportunité des liens intrinsèques entre les énergies et les mines pour un future brillant des cadres évoluant dans ces deux domaines aussi bien dans le public que dans le privé. Toute chose dont il s’est réjoui.

Plusieurs panels, conférences débats et ateliers ont été organisés tout au long des deux jours.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

