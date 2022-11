Dans le cadre de la commémoration de ses journées de responsabilité sociétale des entreprises, la société minière B2Gold a mené du 11 au 17 novembre une série d’activités dans les zones d’intervention de son projet dans le cercle de Kéniéba. Près d’une dizaine de villages ont été concernés par ces activités marquées par des projections de documentaires sur les réalisations de B2Gold au profit des communautés. Sans oublier des témoignages des populations bénéficiaires, des sketches…

e directeur administratif et des relations publiques de B2Gold, Birama Cissé, accompagné de ses plus proches collaborateurs dont le directeur des relations communautaires et de la RSE, Hassan Ouédraogo, a pris part le week-end dernier à ces journées de responsabilité sociétale qui se tiennent sur les places publiques comme ce fut le cas à Kéniéba et à Kolomba 2. Ces rencontres ont mobilisé les autorités administratives, politiques, les forces vives de la localité dont les associations de jeunesse, de femmes…

L’un des temps forts de ces journées a été la projection de films documentaires sur les réalisations de la société minière dans différents secteurs comme l’éducation, la santé, l’agriculture, l’adduction à l’eau potable, l’aviculture, la formation…

Pour le Directeur des relations communautaires et de la RSE, la société minière B2Gold a fait de la responsabilité sociétale des entreprises une pièce maitresse de son ancrage de la zone. Ainsi, dans le cadre de cette politique, à en croire Hassan Ouédraogo, beaucoup de réalisations faites ont contribué à améliorer la vie des communautés dans divers domaines.

“Par exemple, nous avons réduit les distances par rapport à l’accès à l’école de certaines communautés qui étaient obligées d’envoyer leurs enfants jusqu’à Kéniéba pour les études. Là où il y avait les infrastructures, nous avons amélioré les conditions d’apprentissage et d’accueil des élèves. Aussi, des points d’eau, des structures sanitaires ont été construits et des équipements ont été offerts aux agriculteurs sans oublier les formations en AGR”, dira-t-il tout en se réjouissant des bons rapports avec les populations de leurs zones d’intervention. Il a aussi invité les communautés à s’approprier ces infrastructures pour qu’elles soient durables et les servir à long terme.

S’agissant des réalisations de B2Gold dans le domaine du développement communautaire, des projections faites durant ces journées, il ressort qu’elles peuvent être estimées à plus de 3 milliards de FCFA en 6 ans d’intervention. Sur ce montant, plus de 324 millions de FCFA ont été investis dans le domaine de la santé avec la construction et l’équipement des structures sanitaires, la formation, les dons de médicaments, etc.

Dans le domaine de l’éducation, les dépenses sont estimées à près d’un demi-milliard de FCFA, soit plus 563 millions de F CFA. Cette somme a été investie dans la construction et l’équipement des classes, la construction d’une cité des enseignants, la réalisation de points d’eau dans les écoles, la formation des enseignants, l’allocation de bourses aux élèves du primaire…

L’agriculture et l’approvisionnement en eau potable n’ont pas été aussi en reste durant les six ans de présence de B2Gold dans le cercle de Kéniéba. Dans ces deux secteurs réunis, c’est un montant de plus de 600 millions FCFA qui a été décaissé pour les activités qui ont consisté à doter des villages de tracteurs, de batteuses multifonctionnelles, à l’introduction du programme Nerica, à la formation et au suivi des paysans.

Pour ce qui est de l’adduction en eau potable, B2Gold a doté plusieurs villages en pompe à motricité humaine. A noter que dans ces villages, le taux d’accès à l’eau potable a connu un grand boom comme le cas de Fadougou, qui est passé de 16 à 70 %.

Dans cet appui aux communautés, des secteurs comme l’aviculture et la formation ont été soutenus à hauteur de plusieurs centaines de millions de FCFA.

En tout cas, pour le responsable des relations communautaires et de la RSE à B2gold, ces journées sont très importantes pour eux à plus d’un titre, car permettant non seulement aux responsables de la mine de communiquer avec les communautés sur les différentes actions, mais aussi aux communautés elles-mêmes de se parler par rapport aux réalisations.

Le président du Recotrade de Kéniéba, Abdoul Karim Bagaga, a, au nom des communautés bénéficiaires, remercié B2Gold pour toutes ces réalisations durant ces six ans de présence.

“Depuis l’arrivée de B2Gold dans le cercle de Kéniéba jusqu’à ce jour, nous avons constaté que tous les villages impactés directement ou indirectement ont bénéficié d’infrastructures. Aujourd’hui, grâce à B2Gold, la santé s’est reprochée des populations, les populations ont une eau de qualité. Des hommes et femmes ont été encadrés dans le maraichage, l’élevage, dans la création des AGR.

Aujourd’hui, les populations ont une bonne impression de B2Gold car la politique d’approche de cette société est pleinement jouée auprès de ces communes. Si l’or brille pour les communautés signifie de créer des infrastructures routières, des pistes agricoles, des écoles, d’aider les communautés à s’autonomiser, je peux dire oui, l’or brille dans les zones d’intervention de B2Gold à Kéniéba”, a soutenu Abdoul Karim Bagaga.

Kassoum Théra envoyé spécial à Kéniéba et Kolomba 2

