Conférence annuelle de B2Gold : La société déclare ‘une autre performance opérationnelle remarquable’

Le groupe canadien B2Gold au Mali, annonce des performances opérationnelles remarquables en 2022 à savoir une production globale d’or de 1027874 onces. Une performance partagée avec l’Etat du Mali signifiée par les 228 milliards XOF versés au gouvernement et les 539 nouveaux emplois créés en 2022. L’information a été donnée au cours de sa conférence presse annuelle tenue à son siège le 1er février 2023 et animée par son PDG, Johnson Clive accompagné de son Vice-président Bill Lytle.

Cette traditionnelle conférence annuelle est opportune pour le groupe B2Gold de porter à la connaissance du public son bilan, et décliner ses perspectives. La présente co-animée par le PDG de B2Gold et le Vice-président non moins Chef des opérations, fait état de grandes performances en terme de résultats obtenus au cours de l’année 2022. En effet, dans leur présentation, M. Johson Clive, PDG de B2Gold et son chef des opérations. Bill Lytle, soulignent la bonne santé de leur coopération et collaboration avec le peuple et le gouvernement malien. S’agissant de ses résultats, la société annonce une production globale d’or de 1027874 onces en 2022. La Mine de Fekola a dépassé sa fourchette prévisionnelle, et a produit 598 661 onces au cours de l’année avec un record de production trimestrielle de 244 013 onces d’or au quatrième trimestre.

Contribution économique :

Les responsables de la mine déclarent 228 milliards XOF versés au gouvernement en 2022 (soit un total de plus de 813 milliards XOF depuis 2016.). De plus, 97% de la main-d’œuvre de B2Gold, en date de fin 2022, étaient des maliens (2697 maliens contre 95 expatriés). Au même registre, elle indique 539 nouveaux emplois crée en 2022. A cela s’ajoute la valorisation du contenu local et la chaîne d’approvisionnement, indiquée par l’entreprise.

Quant à sa politique de RSE (responsabilité sociale et de développement communautaire, B2Gold déclare une dépense de 299521724 XOF en 2022 en faveur du développement communautaire.

Une politique genre en application ?

Avec près de 8% de ses salariés femme (un pourcentage assez élevé du secteur minier malien), selon sa direction, les conditions de vie et de travail des femmes sont d’une grande importance pour B2Gold. Et son PDG M. Clive déclare : « Tolérance zéro pour le harcèlement sexuel à B2Gold ».

En perspective, la société attend bien poursuivre ses investissements au Mali. Le PDG de B2Gold clame qu’ils seront bientôt au premier rang de l’exploitation aurifère au Mali.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

