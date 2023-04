Exploitation du Lithium au Mali : PCQVP exige la publication intégrale du contrat de cession de la mine de Galamina

« La Coalition Publiez Ce que Vous Payez- Mali, demande au Gouvernement du Mali la publication intégrale du contrat de cession de la mine de Galamina et ses annexes ; et la mise à la disposition des communautés (Bougouni, Galamina) et de la société civile des conclusions des études d’impact environnemental et social ». Telle est la substance d’une conférence de presse animée le 24 mars 2023, par la Coalition PCQVP-Mali.

« Le gouvernement de la république du Mali doit tirer toutes les leçons de l’exploitation de l’or. Le lithium, minerai stratégique pour la transition énergétique doit jouer un rôle stratégique pour le développement de notre pays ». Telle est la principale conclusion de la Coalition Publiez Ce Que Vous Payez Mali. Et, cela a été clairement dit lors de sa conférence de presse sur les enjeux de l’exploitation des minéraux de transition énergétique (Lithium) et de partage d’expériences sur les bonnes pratiques acquises par PCQVP-Mali à l’occasion de la COP-27 et de Mining Indaba.

Placée sous le slogan « Mines de Lithium au Mali : La Coalition Publiez Ce Que Vous Payez Mali pour une exploitation juste, transparente et équitable », cette conférence de presse a été animée par Abdoul Wahab Diakité, Président de la Coalition PCQVP-Mali. Il a avait à ses côtés Souleymane Tiémoko Sangaré, secrétaire général de la Coalition PCQVP-Mali.

Abdoul Wahab Diakité a rappelé que le Mali compte 14 mines d’or industrielles selon le rapport du Comité ITIE Mali 2020. Selon lui, la contribution de l’or à l’économie nationale en 2020 est de 82,01% dans les exportations ; 9,74% au PIB ; 20,73% dans les revenus de l’Etat et 0,8 % dans la création d’emplois. Il a ajouté que les recettes issues des droits de la patente sont moins de 3 % des recettes fiscales encaissées pour le compte du budget national. Au regard de tout cela, il dira que « cependant les attentes n’ont pas été comblées en termes de création d’emplois et d’investissement dans le secteur des services sociaux de base pendant la période de la monoproduction de l’or ».

Dans un tel contexte, Abdoul Wahab Diakité, pense que « la diversification de la production, combat de la société civile s’imposait alors pour le Mali ». Il a salué le démarrage du processus de diversification dans le secteur. Selon lui, le pays compte aujourd’hui deux projets d’exploration de lithium bien avancés. Ce sont : Galamina (Firefinch Ltd) et Bougouni (Minéraux Kodal) dans le village de N’Ganala.

Il a aussi rappelé qu’en juin2021, Firefinch Ltd a conclu une joint-venture avec Ganfeng Lithium pour développer le projet Galamina et devrait entrer en production courant premier semestre 2024. Pour le Président de PCQVP-Mali, cela est une grande première en Afrique de l’ouest. Et, sur la base des estimations initiales, il dira que le Mali dispose de la deuxième plus grande réserve de Lithium d’Afrique après la RDC. « Le début de son exploitation est programmé pour 2024 avec une durée d’environ vingt une années de production », a-t-il annoncé.

Plus précis, il dira que la production moyenne annuelle attendue est de 726 000 tonnes de concentré de spodumène, un silicate d’aluminium et de lithium. « Le lithium est utilisé dans la fabrication des batteries, Verres et céramiques, Pharmacie, électronique et aluminium, Graisse lubrifiante, Acier et Traitement de l’air », a-t-il annoncé pour donner un peu plus de détails à tous ceux qui ne perçoivent pas encore l’importance de l’exploitation du lithium, ce minerai stratégique.

« Dans le souci d’une exploitation juste, transparente et équitable de ce minerai stratégique, la coalition PCQVP-Mali, acteur majeur de la société civile dans le secteur extractif, veut pleinement jouer son rôle », a déclaré Abdoul Wahab Diakité. Dans un tel contexte, il a d’abord fait l’état des lieux de l’exploitation de lithium au Mali, avant de lever le voile sur les constats de PCQVP-Mali. Il a fini par dégager la position de PCQVP-Mali sur l’exploitation de Lithium.

Etat des lieux de l’exploitation de lithium au Mali

Pour ce qui concerne l’Etat des lieux de l’exploitation de lithium au Mali, il a indiqué l’existence de deux projets d’exploration de lithium à savoir: Galamina (Firefinch Ltd) et Bougouni (Minéraux Kodal) dans le village de N’Ganala. « La mine de Galamina est en construction et le début de l’extraction des minerais de Lithium est prévu pour le 1er semestre 2024 », a-t-il déclaré.

Cependant, il dira que force est de reconnaitre, qu’aucun acteur ne peut se targuer d’expérience avérée pour préméditer les impacts nocifs potentiels des mines de Lithium. Pour cela, il a annoncé que la Coalition PCQVP-Mali fidèle à sa proactivité a mené plusieurs actions pour renforcer les capacités et la compréhension de ses membres sur ce minerai de transition énergétique (Lithium).

A cet effet, Abdoul Wahab Diakité a annoncé la conduite de plusieurs actions par la Coalition PCQVP-Mali. Ce sont : élaboré et obtenu un financement triennal (Social Bonds) de la Coalition mondiale Publiez Ce Que Vous Payez ; procédé à la remise au Secrétaire général du ministère en charge des mines, de la déclaration ouverte concernant les minerais de Transition pour la COP 27 ; participé à travers un délégué à la COP 27 en Egypte pour profiter des expériences et des bonnes pratiques des autres pays sur l’exploitation des minerais de transition énergétique ; participé à l’édition 2023 de l’Alternative Mining Indaba en Afrique du Sud pour profiter des expériences et bonnes pratiques des autres nations du monde en matière d’exploitation des minerais de transition énergétique ; mené des débats publics et des campagnes médiatiques sur la publication de l’intégralité des contrats miniers et leurs annexes en cours de validité au Mali ; mené des rencontres de prise de contact avec les autorités régionales (Bougouni) et les communautés de la commune de Danou (Galamina) pour expliquer les enjeux de l’exploitation des minerais de transition énergétiques ; mené des actions de renforcement des capacités de la presse, des organisations féminines et des jeunes sur les enjeux de l’exploitation des minerais de transition dans le contexte du changement climatique ; mené des activités de renforcement des capacités des parties prenantes à Danou et Bougouni sur la notion du changement climatique dans le contexte de la transition énergétique.

Selon lui, ces actions menées à l’international et sur les sites d’extraction du Lithium, ont amené la Coalition PCQVP-Mali à plusieurs constats.

Constats de PCQVP-Mali

Selon lui le premier constat est que le Mali a commencé l’exploitation industrielle des mines d’or il y a environ 40 ans. « Elle a généré des centaines de milliards de FCFA au profit du budget d’Etat », a-t-il déclaré. Mais, il a estimé qu’en dépit de cet apport superficiellement reluisant, l’or n’a jamais brillé pour le malien lambda. « L’or produit au Mali, ne fait l’objet d’aucun processus de transformation locale », a-t-il dénoncé. Avant d’indiquer qu’il est exporté à l’état brut vers les raffineries Sud-Africaine et Suisse malgré l’existence des unités de raffinage d’or au Mali.

Deuxième constat, il dira que le contrat de cession de la mine de Lithium de Galamina n’est pas encore publié sur le site du ministère en charge des mines. « Toutes les actions initiées et mises en œuvre par la coalition notamment les débats publics organisés par PCQVP-Mali, les rencontres d’échanges avec la Direction Nationale de la Géologie et des Mines, l’insertion des articles de presse, sont restées vaines », a-t-il indiqué. Selon lui, il est clair, sans la publication du contrat et ses annexes, les communautés ne pourront pas à assurer leur rôle de veille et de contrôler, voire participer à la prise de décision concernant leur environnement. Le président de PCQVP-Mali a indiqué que « la publication permet de savoir le niveau de prise en charge des préoccupations des communautés ».

Pour ce qui concerne le troisième constat, il dira que les conclusions de l’Etude d’Impact Environnemental et Social ne sont pas disponibles au niveau des communautés et de la société civile. « Elles disent être informées verbalement desdites conclusions de l’Etude d’impact environnemental et social », a-t-il révélé. Selon lui, la société civile n’a aucun moyen de suivi des impacts environnementaux et sociaux du projet d’exploitation de Lithium de Galamina.

Enfin, le quatrième constat de la Coalition PCQVP-Mali est relatif au fait que le département des mines ne fait pas de communication sur les projets d’extraction de Lithium au Mali. « Les enjeux futurs de l’exploitation de Lithium au Mali sont peu connus par le grand public », a dénoncé Abdoul Wahab Diakité. Selon lui, il n’y a aucune information sur les potentielles retombées économiques, le mode de calcul et de la fixation du prix du minerai au marché international, des engagements sociaux et environnementaux. « Les dernières informations font état de l’exportation des minerais de Lithium extrait vers le port de la Côte d’Ivoire. Le Mali ne prévoit pour le moment aucune forme de transformation préliminaire localement des minerais de Lithium extrait à Galamina. Le département est le seul détenteur de toutes les informations sur le lithium », a-t-il regretté.

Et, face à un tableau de constats si noir et triste, la Coalition PCQVP-Mali n’a pas le choix que de prendre position. Et, tout porte à croire que la conférence de presse a été organisée pour rendre publique cette position.

La position de la Coalition PCQVP-Mali sur l’exploitation de Lithium

Selon son président, la Coalition Publiez Ce Vous Payez- Mali, demande au Gouvernement du Mali la publication intégrale du contrat de cession de la mine de Galamina et ses annexes ; et la mise à la disposition des communautés (Bougouni, Galamina) et de la société civile des conclusions des études d’impact environnemental et social.

Mieux, elle veut que l’Etat prenne la décision de l’interdiction d’exporter les minerais à l’état brut sans aucune forme de transformation préalable sur place comme en Namibie, Zimbabwe, Botswana…PCQVP-Mali a aussi demandé au Gouvernement la tenue régulière des séances d’information des populations et de la société civile sur les enjeux futurs de cette exploitation au Mali.

Enfin, selon son président, « le gouvernement de la république du Mali doit tirer toutes les leçons de l’exploitation de l’or. Le lithium, minerai stratégique pour la transition énergétique doit jouer un rôle stratégique pour le développement de notre pays ».

Banou DICKO avec le site Notre nation.com

