Face à la menace grandissante de l’exploitation illégale et artisanale de l’orpaillage dans la zone de Kourémalé, le Chef d’Etat-major Adjoint de la Garde Nationale, le Colonel Mory SANOGO accompagné de la Directrice Générale des Eaux et Forêts, l’Inspecteur Général KANOUTE Fatoumata KONE a effectué, le mercredi 12 juin 2024, une visite d’autorité sur le site de la Compagnie Minière de Kourémalé.

En cette période de début d’hivernage, les populations tirent la sonnette d’alarme face à des orpailleurs qui ne se soucient ni de l’habitation, encore moins de l’environnement.

Des sociétés privées installées illégalement, des incohérences, des irrégularités, des excavations, des défrichements un peu partout, c’est le constat fait par la Directrice Générale des Eaux et Forêts sur le terrain. Selon elle, des mesures ont été prises pour soulager la souffrance de ces populations. Ces mesures sont entre autres, l’arrêt immédiat de l’exploitation de l’or, la confiscation des matériels au profit de l’Etat et également des interpellations. Des poursuites seront engagées au niveau des juridictions compétentes pour que les auteurs de cette exploitation illégale répondent de leurs actes. La Directrice a déclaré que les plus hautes autorités ont donné des instructions fermes afin de mener une lutte implacable à tous les niveaux concernant toutes les agressions en matière de gestion des ressources naturelles notamment les forêts, la faune, l’eau et la terre.

Aucun acte de vandalisme contre la nature ne restera impuni et des décisions seront également prises pour gérer cette question très rapidement, a conclu la directrice générale des Eaux et Forêts, l’Inspecteur Général KONE.

Pour contenir cette situation périlleuse et protéger la population face à un quelconque danger imprévisible, le Chef d’Etat-major Adjoint de la Garde Nationale, le Colonel Mory SANOGO a déclaré que tout sera mis en place pour renforcer l’autorité de l’Etat sur toute l’étendue du territoire national.

Selon lui, cette mission a permis de constater et de vérifier les informations reçues. Et d’ajouter que des actes ont été posés et des suites seront données par les autorités compétentes. Il y aura une garde statique renforcée autour de l’ensemble de ce site avant la suite de la procédure, a-t-il ajouté.

Le Colonel SANOGO a saisi l’occasion pour rappeler l’engagement et la détermination des Forces de Défense et de Sécurité à travailler toujours pour la protection des personnes et leurs biens.

SCH Kadidja SOUNTOURA

Source : Fama

