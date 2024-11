Barrick Gold Corporation a confirmé mardi 26 novembre 2024 que quatre employés de son complexe minier de Loulo-Gounkoto avaient été inculpés et détenus dans l’attente de leur procès. Tout en réfutant ces accusations, Barrick a déclaré qu’elle continuerait les discussions avec le gouvernement malien pour trouver un règlement à l’amiable du différend, qui garantirait la viabilité à long terme du complexe.

Mark Bristow, président-directeur général, a déclaré que, depuis le 30 septembre, la société s’employait activement à finaliser un protocole d’accord qui guiderait à l’avenir le partenariat entre Barrick et le gouvernement, notamment en ce qui concerne la part des bénéfices économiques générés par le complexe revenant à l’État et le cadre juridique dans lequel cela serait géré. “Nos tentatives pour trouver une solution mutuellement acceptable n’ont pas abouti jusqu’à présent, mais nous restons déterminés à échanger avec le gouvernement afin de résoudre toutes les réclamations contre la société et ses employés et d’obtenir la libération rapide de nos collègues injustement emprisonnés”, a-t-il déclaré.

Source Barrick Gold

