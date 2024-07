«L’or a atteint le mardi 17 juillet 2024 un nouveau plus haut historique, à 2.457,81 dollars l’once (au moins 1 480 076,47 de F CFA) en fin d’après-midi», a souligné l’économiste Modibo Mao Makalou qui suit les fluctuations des cours des matières premières et leur incidence sur l’économie mondiale avec une grande attention. Le précieux métal a ainsi dépassé les quelque 2.450 dollars établis fin mai 2024. Considéré comme une valeur refuge, l’or rassure les épargnants en période de crise économique ou financière. Toutefois, l’expert Makalou, mieux vaut connaître ses règles de fonctionnement avant d’investir. En effet, l’or est un placement à risques avec un prix pouvant fortement varier à la hausse comme à la baisse.

Richesses minières : Barrick annonce avoir injecté plus de 500 milliards dans l’économie malienne en 2023

«Nous avons contribué pour plus de 500 milliards F CFA à l’économie malienne en 2023», a révélé le PDG de Barrick, Mark Bristow, dans un communiqué de presse publié le 9 juillet 2024. Elle a investi plus de 10 milliards de dollars au cours des 29 dernières années avec ses mines représentant entre 5 % et 10 % du produit intérieur brut annuel du Mali. Il a profité de l’occasion pour s’appesantir sur la nécessité de garantir la viabilité sur le long terme du complexe minier aurifère de Loulo-Gounkoto. Selon Mark Bristow, cela est aujourd’hui d’une importance capitale pour assurer la pérennité de l’industrie minière malienne et maintenir sa contribution substantielle à l’économie du pays.

«Nous continuons de travailler de façon constructive en vue d’une résolution globale de nos différends pour trouver une opinion commune sur la question essentielle du partage des bénéfices économiques générés par nos opérations sans que cela puisse endommager la viabilité future de ces précieux contributeurs à l’économie», a assuré a dit M. Bristow. Il a rappelé que Barrick a mis en place un partenariat de «partage des bénéfices très fructueux pour ses opérations en Tanzanie, qui a par la suite été utilisé comme modèle pour la réouverture de la mine de Porgera en Papouasie Nouvelle Guinée».

Et de conclure en indiquant que Barrick s’est engagée dans des discussions avec la Direction nationale de la géologie et des mines (DNGM) pour «accroître son empreinte» en matière d’exploration dans le pays et garantir ainsi sa «capacité à délivrer de la création de valeur pour le Mali et les parties prenantes» !

