A l’occasion du nouvel an de 2021, le directeur général de Moov Africa/Malitel, Abdel Aziz Beddini, a livré un message à l’endroit de ses collaborateurs et des clients de la société. Nous vous publions ce message en intégralité.

Chers clients, chers internautes,

C’est un privilège pour moi d’avoir l’opportunité de m’adresser à vous pour cette nouvelle année.

Malgré un contexte socio-économique, sécuritaire et sanitaire difficile, l’année 2020 a été une année d’action et d’innovation pour Moov Africa.

Plus déterminé que jamais dans notre volonté de satisfaire nos clients, nous avons su nous adapter et évoluer.

Et ce à travers le lancement de nouvelles offres, la réalisation d’actions commerciales et sociales à l’égard de nos fidèles clients.

Je tiens à souligner que sans un large investissement, nous n’aurions pas pu rendre opérationnelles toutes ces actions.

Sur le plan marketing et commercial, nous avons enrichi les avantages des offres Damou et Grati+, baisser les tarifs de nos forfaits Internet, augmenter le volume de nos forfaits Data en gardant les mêmes prix.

Une fois n’est pas coutume, l’ADSL également a bénéficié d’une augmentation gratuite de tous les débits en plus nos clients peuvent désormais bénéficier d’une connexion très haut débit allant jusqu’à 50Mb/s et de l’illimité voix en exclusivité chez eux grâce à la Fibre optique résidentiel. Le tout à un prix avantageux.

Pour ceux qui ne bénéficient pas d’une connexion filaire à domicile, nous avons lancé la Box Wifi 4G pour eux.

Les services offerts par Moov Africa sont des plus diversifiés et au cœur des technologies de l’information et de la communication. Nous sommes aujourd’hui en mesure de répondre aux exigences de nos clients de manière plus ciblée et plus personnalisée.

A cet effet, www.moovafrica.ml offre un espace “Particuliers” au service du grand public et un espace “Entreprises” au service des professionnels.

Conçu également sous forme de vitrine interactive, le site a pour ambition de maintenir le dialogue et le contact permanent avec le public. C’est dans cet objectif que nous avons mis à votre disposition les outils nécessaires pour nous faire part de vos remarques et de vos besoins en ligne.

Nous vous invitons dès maintenant à les découvrir.

Bonne navigation !”

