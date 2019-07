La société de téléphonie Sotelma/Malitel a procédé le 8juillet 2019 à la place Can à la remise des cadeaux de la tombola foot de 2019.

Sur la place Can , dans une euphorie générale en attendant le match Mali-Côte d’Ivoire, de millier de fans du foot, ont assisté à la remise de cadeaux aux gagnants de la tombola foot 2019, organisée par la société de téléphonie mobile Sotelma/Malitel.

La Tombola Foot 2019 a mis en jeu différents lots à gagner via un tirage au sort grâce à une souscription aux forfaits Malitel à partir de 300F .

Youssouf Krouma et Abdoulaye Traoré ont respectivement gagné la somme de 150000FCFA. Quant à Mariam Diarra et Lassina Traoré, ils ont chacun bénéficié de téléviseur écran plat ; Sékou Konta a reçu une moto Djakarta, en tout deux motos remises. S’agissant du gros lot, c’est-à-dire les billets d’avion pour l’Egypte, les bénéficiaires sont : Abdoulaye Souleymane Haïdara, Moussa Sidibé, Mohamed Moctar Coulibaly et Seydou Dembélé, en plus de leur billet aller-retour respectif, les gagnants ont été gratifiés chacun de la somme de 150 000FCFA.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

