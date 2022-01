Le jeudi 6 janvier 2022 le service de distribution d’Orange Mali a rencontré leurs partenaires distributeurs masters et responsables des points de vente. Occasion pour la directrice générale adjointe du service de distribution Mme Diop Bintou Koné de leur souhaiter ses vœux de nouvel an et les orienter vers les offres favorables à leur business. C’était le jeudi 6 janvier 2022 à l’Escale Gourmand sis à l’ACI 2000.

La présente rencontre s’est tenue dans un cadre conviviale entre le service de distribution d’Orange et ses partenaires de la distribution. Dans son intervention, la directrice de distribution Mme Diop Bintou Koné a fait part aux distributaires les offres et services pouvant améliorer leur rendement. Pour se faire, elle les a invités à s’inscrire dans la digitalisation pour plus de rapidité et de sécurité. D’autre part, Mme Diop a également invité les distributeurs à penser à l’établissement de contrat de partenariat avec la boîte conformément à la réglementation. Toujours dans l’optique, la directrice de la distribution invite les partenaires des points de vente à s’investir dans la vente des cartes Nafama. Qui selon elle peut améliorer le rendement des affaires des distributaires. Profitant du cadre, les responsables des points de vente ont informé leur partenaire de leurs préoccupations parmi lesquels on note les désagréments engendrés avec la baisse tarifaire sur le service orange money ;leur sécurité physique et social etc. Se prêtant aux questions des distributeurs et apportant les éléments de réponses, Mme Diop Bintou Koné a tenu les rassurer sur leur volonté et engagement à entretenir et améliorer leur partenariat qui reste favorable à leur deux parties.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

