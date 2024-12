Moov Africa Malitel a tenu, le mercredi 18 décembre 2024, la 2e édition de sa journée d’échanges intitulée : “Moov Business Day”. C’était une occasion de célébrer non seulement les réussites de la société historique de téléphonie mobile, mais aussi de trouver un moyen pour renforcer davantage les partenariats afin de faire face aux défis futurs.

Présidée par Abdelaziz Biddine, directeur général de Moov Africa Malitel, cette journée d’échanges a enregistré la présence du chargé d’affaires de l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, Abdelillah El Qaisy, du président du conseil d’administration de Moov Africa Malitel, Hamza Ahmadou Cissé, et des directeurs de services et des partenaires. Selon Abdelaziz Biddine, cette journée est l’occasion pour eux d’échanger, de partager leurs réussites et d’explorer de nouvelles opportunités. “Nous savons que chaque partenariat est unique et que chaque acteur joue un rôle essentiel dans l’atteinte de nos objectifs communs. Les liens que nous avons créés vont au-delà des aspects économiques et s’étendent à une véritable coopération, fondée sur des valeurs d’intégrité, de transparence et d’innovation qui nous permettent d’avancer ensemble vers un avenir meilleur”, a-t-il expliqué.

A l’en croire, le succès d’une entreprise repose autant sur ses équipes internes que sur son réseau solide de partenaires, de collaborateurs et de clients, partageant une vision commune. “C’est grâce à vous que nous avons pu réaliser de nombreux progrès et surmonter les défis de notre secteur. Les défis économiques, les mutations technologiques et les attentes grandissantes de nos clients nous obligent à rester visionnaires, flexibles et agiles. Cependant, avec vous à nos côtés, nous avons la certitude de pouvoir naviguer dans cette ère de transformation et de continuer à avancer ensemble”, a déclaré Abdel Aziz Biddine.

Aux dires du directeur général de Moov Africa Malitel, l’ambition de cette entreprise citoyenne est d’accélérer encore les investissements dans ce domaine afin d’atteindre une large couverture de toutes les grandes villes du pays, avec des débits pouvant dépasser des Gbits/s.

“Des liaisons spécialisées sont une réponse personnalisée à vos besoins spécifiques, garantissant une connectivité fiable et ininterrompue pour propulser vos activités vers de nouveaux sommets. Ce n’est pas tout ! Nous vous proposons également à travers Moov money, des solutions adaptées et sécurisées pour la collecte de fonds et les paiements”, a-t-il ajouté.

A sa suite, dans sa présentation, Balla Coulibaly, chef d’agence “Entreprises et grands comptes”, a parlé de l’offre d’interconnexion des sites qui consiste à se connecter d’un site distant à un site principal via des liaisons spécialisées en fibre, cuivre ou faisceau hertzien, avec des débits allant de 512kbits/s à 1 Gbits/s, grâce à leurs points de ventes. Il a aussi parlé d’Optimo+, qui est une offre mobile destinée aux clients grands comptes et entreprises au sein de laquelle les appels et les envois SMS en intra-flotte sont gratuit.

Pour sa part, Bakary Konimba Samaké, chef de département Moov Money, a rappelé que le mobile money a démarré par le transfert d’argent pour évoluer vers les solutions de paiement et est devenu une sorte d’écosystème financier. Des clients individuels, il s’est élargi vers les entreprises et les partenaires business. Il a ajouté que la grande tombola de fin d’année continue via Moov money afin de remporter le gros lot, à savoir la villa. “Aujourd’hui, avec Moov Africa Malitel, la connexion des entreprises via la fibre optique est une réalité”, a déclaré Hamed Salif Camara, un partenaire de Moov depuis plus de 20 ans.

En tant qu’initiatrice des “Grands comptes” à la Sotelma, Mme Makadji Fatou Faye, agent de Moov Africa à la retraite, s’est dit très heureuse de voir ses anciens agents percer de la sorte et devenir cadres aujourd’hui au sein de la même société. Elle a souligné que cela donne une très bonne image à la structure.

Cette 2e édition de Moov business Day a pris fin par une remise de cadeaux aux gagnants d’une tombola tenue sur place.

Marie Dembélé

