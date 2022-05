Le 17 mai 2022, la Haute autorité de la communication (HAC) a fait un communiqué de presse relatif à la réception de Radio France Internationale (RFI) et du service de France 24. Le vendredi 25 avril 2022, la Haute Autorité de la Communication a procédé, suivant Décision N°30/P-HAC, au retrait définitif de l’autorisation d’établissement et d’exploitation du service de Radio France Internationale, RFI, au Mali, autorisation accordée à France Médias Monde par la Convention n°055/HAC-MALI/2018 du 11 juin 2018.

Elle a également retiré le service de la chaÎne de télévision France 24 des bouquets de tous les distributeurs de programmes audiovisuels. « Cette mesure sanctionne la violation des textes en vigueur constaté dans le traitement de l’information sur le Mali par ces deux organes qui sont suivis depuis plusieurs mois par le Centre de Monitoring et de Contrôle des médias de la Haute Autorité de la Communication », précise le communiqué de la HAC. Pour s’assurer du respect de sa décision, la Haute Autorité de la Communication, en plus du contrôle permanent exercé par ses services techniques, dit avoir saisi : la Société Malienne de Transmission et de Diffusion (SMTD) et les diffuseurs privés pour interrompre la réception en mode FM de RFI et ses relais ; les distributeurs de programmes audiovisuels conventionnés pour crypter et retirer les chaînes RFI et France 24 de leurs bouquets ; l’Autorité Malienne de Régulation des Télécommunication et des Postes (AMRTP) pour bloquer la réception par Internet des sites de diffusion de ces deux medias. « Malgré la mise en œuvre des moyens techniques et technologiques, dont dispose la HAC et les services saisis, France 24 est reçue sur certains décodeurs appelés « décodeurs universels » dont l’usage constitue d’ailleurs une concurrence déloyale aux distributeurs agréés et conventionnés par la Haute Autorité de la Communication.

Ces décodeurs qui sont librement commercialisés peuvent capter toutes les chaînes diffusées en clair par satellite gratuit. Par conséquent, aujourd’hui, n’écoute RFI et ne regarde France 24 que celui qui s’en donne les moyens techniques et technologiques », a souligné la HAC dans son communiqué de presse.

