Dakar-Niger : La reprise du trafic ferroviaire se prépare activement avec l’acquisition des pièces de rechange des locomotives

Le ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, vient de séjourner à Dakar (Sénégal) pour une visite de travail. Cette visite est relative aux modalités de récupération des pièces de rechange pour les locomotives maliennes (CC2205 et CC2207). Sur place, elle a effectué une visite d’inspection des pièces de rechange à Diamniadio et à Thiès en compagnie de son homologue du Sénégal. Ils ont pu voir de visu ces matériels essentiels à la reprise du trafic ferroviaire entre Bamako et Kayes.

A l’issue de la visite, les techniciens cheminots du Mali et du Sénégal ont fait le tri des pièces de rechange destinées aux locomotives maliennes. Cette visite a donc permis de débloquer une situation qui peinait à l’être depuis plus de 4 ans. Le leadership et le pragmatisme de Mme Dembélé ont pesé positivement dans la balance. L’issue heureuse de ce processus d’acquisition va consolider la relance définitive du trafic ferroviaire (Bamako-Kayes) qui était adossée à la disponibilité des pièces de rechange.

