Originaire de Chine, précisément de Wuhan, la maladie du Coronavirus appelée aussi Covid-19 s’est vite répandue dans le monde entier pour devenir une pandémie. Tous les continents : l’Asie, l’Europe, l’Amérique, l’Afrique et l’Océanie, y sont affectés, même si l’ampleur de la pandémie est plus forte en Europe et en Amérique. Quasiment aucun pays n’échappe désormais à ce virus mortel que l’on qualifie déjà de mal du siècle. Ainsi quotidiennement, chaque pays procède à la publication du nombre de cas positifs recensés, du nombre de guéris et celui des morts. L’OMS communique aussi son bulletin mondial.

Au Mali, l’existence du Covid-19 n’a été officiellement révélée par le président de la république que le 25 mars dernier avec deux (2) cas, alors que nombre d’observateurs avisés étaient déjà convaincus que notre pays ne pouvait faire l’exception. Cela, pour la simple raison que nos ressortissants ont constamment voyagé (avant les restrictions de déplacement) dans les zones qui sont les premiers et principaux foyers : la Chine et l’Europe. Une autre raison étant que tous les pays de la sous-région, notamment limitrophes, affichaient des cas positifs de contamination. Sans compter que le Mali reçoit sur son sol, à travers la Minusma et Barkhane, des milliers d’expatriés.

Depuis cette reconnaissance officielle de la présence du Covid-19 dans nos murs, le nombre de cas positifs publié par jour ne cesse de s’accroitre de façon exceptionnelle. Hier 13 avril, il était à 123 dont 10 décès pour un total de 26 patients guéris. L’ancien ministre et maire du District, Iba N’Djaye et Hady Niangadou, le colistier de Karim Keïta en font partie. Malgré ces informations sanitaires officielles, il y a des gens, non encore convaincus de l’existence du Covid-19, qui refusent de changer de comportement. Pourtant lors de ses trois interventions radio-télévisées, le Chef d’Etat n’a eu de cesse de certifier qu’il existe et d’annoncer des mesures barrières que chaque citoyen est tenu d’appliquer.

Lors de sa dernière intervention, afin de persuader davantage ces compatriotes que le Covid existe bien et tue, il s’est fait le devoir de rappeler la mort de certaines vedettes de la musique et de personnalités du monde sportif, tous officiellement déclarés morts par suite de cette maladie. Des sketchs publicitaires passent constamment à la radio comme à la télé. La presse écrite et les réseaux sociaux ne sont pas en reste dans la sensibilisation des citoyens.

En dépit de tout, demeurent nombreux nos compatriotes qui réfutent l’existence de cette pandémie en continuant hélas de se comporter comme si rien n’était. Ils continuent d’admettre que les symptômes que l’on évoque pour désigner le Covid-19, existaient déjà dans nos sphères. Croyant à la théorie du complot, certains individus pensent que cette maladie est une invention des grandes puissances. Ils sont aidés dans leur logique par certaines cyniques vidéo qui passent dans les réseaux sociaux. Toutes choses qui les conduisent à ne pas appliquer les moindres mesures de protection censées les protéger et protéger les autres.

Et pourtant, nous devons tous nous raviser ! Car le Coronavirus existe bel et bien. Il est dans nos murs au Mali et tue. Il ne reconnaît pas de classe sociale, puisqu’il n’épargne ni riche ni pauvre. Il exige seulement une bonne hygiène de vie qui se renforce avec l’adoption de mesures barrières. S’il est fort heureusement une maladie qui a un taux de létalité très bas (la quasi-totalité des cas positifs guérissent s’ils sont testés et pris en charge très tôt), la réalité criarde est que le coronavirus est un tueur pernicieux qui tue majoritairement les personnes âgées et les enfants en très bas âge. Des gens qui ont généralement un système immunitaire faible étant sa cible privilégiée.

Chers compatriotes, le Covid-19 est bien une réalité alors que notre Etat ne peut nullement supporter le coût du confinement général des populations comme c’est aujourd’hui le cas dans les pays développés. Protégeons alors nos enfants en les confinant à la maison, adoptons scrupuleusement les mesures barrières et évitons les déplacements inutiles comme les ont exigés les pouvoirs publics. C’est certainement à ce seul prix que l’on pourrait briser la chaine de contamination et éviter la propagation du Covid-19. Que l’esprit de bonne compréhension soit avec nous !

