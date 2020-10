Edito : Le plus célèbre otage au monde, Soumaila Cissé, enfin libre

Le jeudi 08 octobre 2020 sera inscrit désormais en lettres d’or dans les annales de l’histoire moderne du Mali. En effet, le plus célèbre otage du monde, le chef de file de l’opposition malienne, le député élu de la circonscription de Niafunké, SoumailaCissé, a retrouvé l’entièreté de sa liberté après six mois de privation, de captivité et de restriction. Aux mains de ses ravisseurs depuis le 25 mars 2020, le Président de l’URD retrouve enfin sa famille, ses camarades du parti, ses amis, ses sympathisants et tous les anonymes qui se sont battus corps et âme pour qu’il retrouve la liberté. Dans ses premiers mots, SoumailaCissé a remercié les nouvelles autorités maliennes pour leur implication, leur diligence et les énormes sacrifices qu’elles ont consentis pour sa libération. Il n’a pas manqué de rendre hommage aux chefs d’Etat de la CEDEAO et de l’UEMOA, pour avoir consacré leur énergie et temps afin qu’il puisse recouvrer sa liberté. Il a été reconnaissant envers la communauté internationale avec à sa tête l’ONU, l’Union Africaine, l’Union Européenne et surtout à tous ceux qui ont joué un rôle si minime soit-il, depuis son Kidnapping jusqu’à sa libération.

Pour rappel, SoumailaCissé a été kidnappé en pleine campagne pour les élections législatives à Niafunké, sa circonscription électorale et natale. Ses ravisseurs l’ont pris avec une douzaine d’autres personnes, après avoir tué son garde de corps. Depuis le 25 mars jour de son enlèvement jusqu’à sa libération peu d’informations ont été distillées à propos de ses ravisseurs et du motif de son rapt, ce qui a plongé les militants de son parti, les citoyens lambda dans une spéculation, voire supputation saugrenues. Il avait même été donné pour mort par certains, tout comme d’autres avaient parlé de son expédition en Algérie ou en Mauritanie, voire même en Lybie. Ce qui aurait surpris beaucoup d’observateurs de la scène politique malienne, c’est non seulement la manière dont il a été enlevé, le mystère qui a entouré cet enlèvement, mais aussi et surtout le silence coupable des autorités d’alors. Ni l’identité des ravisseurs encore moins leurs revendications n’ont été sues par les cadres du parti de SoumailaCissé.

On en saura davantage quand SoumailaCissé parlera, mais d’ores et déjà, place est à la fête des militants et cadres de l’URD pour célébrer le retour de leur champion, en attendant la bataille politique. Enfin, par cette libération du chef de file de l’Opposition, les Nouvelles autorités de la transition semblent engrangées une belle prouesse. Par cet acte hautement salutaire, Bah N’Daw, le Président de la transition, AssimiGoita le vice-président et MoctarOuane le premier ministre viennent de mettre un point précieux dans leur besace et à l’heure du bilan, au terme de la transition, ils en exhiberont et comptabiliseront. Le dernier verrou vers Koulouba a-t-il sauté devant SoumailaCissé ? La réponse dans quelques mois avec l’élection du Président de la République.

Youssouf Sissoko

