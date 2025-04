Edito : Notre confrère Togo, du journal le Canard de la Venise placé sous mandat de dépôt

Atteinte au crédit de la justice, injure par le biais d’un système informatique et diffamation, voici entre autres les charges qui sont retenues contre notre confrère Alfousseini Togo, Directeur de publication du journal le Canard de la Venise, lesquelles charges, contre toute attente, lui ont valu un mandat de dépôt à la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako, MCA. Oui, contre toute attente, car la presse est protégée par la loi numéro 00-046 du 07 juillet 2000, portant régime de la presse et délit de presse. Même s’il est avéré que les charges retenues contre lui sont justifiées il ne mérite pas un tel sort dans l’exercice de sa profession. Pour rappel sa mise sous mandat de dépôt est consécutive à un article qu’il a élaboré et publié dans son journal, lequel article met en doute le sondage évoqué par le ministre de la justice, garde des sceaux, faisant état d’un taux de plus de 70 % des maliens qui seraient satisfaits de la qualité de leur justice, et fustigé les comportements de certains juges. La décision de le mettre sous mandat de dépôt est sévère au regard de la loi qui protège les journalistes en cas de délits. Comment ne pas protéger les soldats de l’information, que sont les journalistes, ceux-là mêmes qui constituent le quatrième pouvoir qui arrête les autres pouvoirs. Comment ne pas protéger les éveilleurs de conscience, la voix des sans voix, les pédagogues, les empêcheurs de tourner en rond, les dénonciateurs des basses besognes, aucun qualificatif ne serait suffisant pour magnifier le colossal labeur abattu par les journalistes, qui, aujourd’hui paient un lourd tribut dans une crise dont ils ne sont que des victimes.

Le but de cet article n’est pas de disculper notre confrère encore moins de remettre en cause les charges retenues contre lui, ce qui appartient au juge, cet autre pouvoir, mais d’attirer l’attention des uns et des autres sur le danger qui plane sur la profession. Il y a juste quelques mois, le Mali faisait figure de bon élève en matière de liberté de la presse, au point que le Président de la Maison de la presse s’enorgueillit en vantant les mérites du gouvernement dans la protection des journalistes et autres acteurs des médias. A juste raison d’ailleurs, surtout quand on sait que tous les autres pays de l’AES faisaient subir la croix d’enfer aux hommes de médias classiques. Le Mali rejoint-il les deux autres pays de l’Alliance des Etats du Sahel, AES, en matière de la maltraitance, de répression et de brimade des hommes de medias ? Nul ne saurait répondre par l’affirmatif pour l’instant, car l’on a bon espoir que la raison triomphera de la passion pour plus d’apaisement. Nous sommes de ceux qui pensent que quand un pays traverse une crise d’une telle ampleur, les gouvernants devraient faire preuve de pédagogie, de mesure, pour non seulement éviter d’ouvrir trop de fronts, mais aussi ne pas élargir le front des blasés de la République. La presse, cette sentinelle debout, est pour la République et la démocratie ce qu’est l’armée pour la préservation de l’intégrité territoriale, la sécurisation des personnes et de leurs biens, bref pour la sauvegarde de la République. Une République sans la presse serait une jungle où règne la loi du plus fort car il n’y aura plus personne pour dénoncer, sensibiliser, informer, former, éduquer, bref les faibles n’auront plus voix au chapitre et les riches dicteront en toute impunité leurs lois. Protégeons la presse afin qu’elle soit au service exclusif du peuple. Tolérons les excès, corrigeons les erreurs par la méthode pédagogique et non par la répression. Rien qu’en se rappelant le rôle combien de fois important que joue la presse dans la société, nous devons avoir, non pas de la pitié à l’égard des hommes de médias, mais de la mansuétude en cas de fautes commises, car leur métier comporte des risques

Youssouf Sissoko

