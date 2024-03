Le 8 Mars, n’est plus qu’une simple journée. C’est un hymne à la force et à la résilience des femmes, une célébration de leur contribution inestimable à l’édification du Mali.

C’est l’occasion de réfléchir aux progrès accomplis et de galvaniser nos efforts pour un avenir où chaque femme brille de mille feux.

Née des cendres des luttes ouvrières du 19è siècle, la Journée internationale de la femme a parcouru un long chemin. De l’audace des pionnières qui ont exigé l’égalité des droits à l’émergence des leaders d’aujourd’hui qui brisent les barrières, l’histoire des femmes est une saga de courage et de persévérance.

Au Mali, les femmes ont toujours joué un rôle crucial, de la sphère privée au domaine public. Elles sont les gardiennes de la tradition, les piliers de la famille et les forces vives du développement économique. Leur engagement dans l’éducation, la santé, l’agriculture et l’entrepreneuriat est un moteur essentiel du progrès national.

Cependant, des défis persistants. Les inégalités de genre, les violences et les discriminations freinent encore l’épanouissement complet des femmes. En cette année 2024, le thème national, « Représentativité des femmes dans la vie publique et politique : Défis, enjeux et perspectives », sonne comme un appel à l’action. Il est temps d’accélérer la marche vers l’égalité. Investissons dans l’éducation des filles, encourageons leur participation à la prise de décision et brisons les stéréotypes qui les limitent.

Donnons aux femmes les moyens de s’exprimer, de s’affirmer et de prendre leur place dans tous les domaines de la vie publique et politique.

Le Mali a besoin de l’énergie, de la créativité et de la vision des femmes pour relever les défis du présent et construire un avenir radieux. femmes du Mali, levez-vous et rayonnez ! Votre lumière est le phare qui guidera notre nation vers la prospérité et l’harmonie.

Unisssons-nous, hommes et femmes, pour bâtir un Mali où chaque femme est libre, épanouie et actrice de son destin. Ensemble, célèbrerons la force et le potentiel infinis des femmes du Mali !

Femmes du Mali, le 8 Mars est votre jour ! Soyez fières, soyez ambitieuses, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde.

Mariam A. TRAORE

