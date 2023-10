Anwar Bentajer, directeur des relations internationales de l’Universiapolis en Afrique : “Universiapolis se distingue par l’excellence et la variété de ses programmes académiques”

“Nos diplômes sont reconnus à l’international, y compris au Mali. Nous abritons des étudiants de plus de 18 nationalités subsahariennes”

Directeur des relations internationales de la zone Afrique de l’Université internationale privée d’Agadir, au Maroc (Universiapolis) Anwar Bentajer, vient de séjourner à Bamako dans le but de renforcer la coopération universitaire entre son pays et le Mali à travers le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C’est dans ce cadre qu’il a été reçu par le ministre Pr/ Bouréma Kansaye, le 26 septembre dernier, afin de renforcer le partenariat avec l’Université d’Agadir qui offre des opportunités aux étudiants et dispose également d’une grande expérience dans le domaine de l’enseignement supérieur et d’un système pédagogique nord-américain ayant fait ses preuves dans le monde. Notons que le président-fondateur, Aziz Bouslikhane a été toujours encouragé par l’entreprenariat depuis la création de l’université en 1989 et œuvre toujours jusqu’à aujourd’hui pour former un lauréat entrepreneur dans différents secteur d’activités. Avant de quitter Bamako, Anwar Bentajer nous a accordé une interview. Suivez !

Aujourd’hui-Mali : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Anwar Bentajer : Merci de m’avoir donné cette opportunité de m’exprimer auprès de vos lecteurs. Et merci aussi pour tout ce que votre journal fait pour le Royaume du Maroc à travers vos articles de presse que nous apprécions énormément. Je me nomme Anwar Bentajer, directeur des relations internationales-Afrique, de l’Université internationale Agadir-Maroc (Universiapolis).

Quel est l’objet de votre séjour au Mali ?

Après avoir passé une mission au Togo, il y a quelques jours, accompagné d’une forte délégation de l’Université conduite par Mme Souad Bennani, la première vice-présidente, je suis arrivé directement à Bamako dans le but de renouer la relation de partenariat qui nous lie au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique afin d’étudier ensemble les possibilités pour accueillir dans notre Université les jeunes étudiants maliens orientés vers nos différentes facultés et écoles. Cela en vue de renforcer la coopération universitaire entre le Royaume du Maroc et le Mali.

C’est dans ce cadre que j’ai été reçu en audience par le ministre Pr. Bouréma Kansaye, le 26 septembre dernier, en présence des membres de son cabinet. Il a été question du projet de l’Université virtuelle.

Pouvez-vous nous faire une brève présentation de l’Université internationale d’Agadir ? Comment accède-t-on à cette université et quelles sont les principales filières qu’on y dispense ?

Universiapolis est une Université privée à Agadir au Maroc avec plus de 30 ans d’expérience. Depuis sa création, Universiapolis a opté pour des méthodes pédagogiques nord-américaines basées vers le développement de la personnalité, des compétences et de l’esprit entrepreneurial. C’est ce qui fait aujourd’hui la particularité et la force de notre université…

Universiapolis se distingue par l’excellence et la variété de ses programmes académiques. Ils sont dispensés par des enseignants-chercheurs et professionnels de renommée internationale qui sauront préparer nos étudiants à leur future intégration professionnelle…

Universiapolis vous offre l’opportunité d’intégrer des programmes de Masters en co-diplomation, dispensés dans nos universités françaises partenaires. Obtenir un diplôme de master à l’international se révèle être un véritable atout pour votre parcours scolaire et professionnel…

Nous disposons aussi d’un campus universitaire d’une superficie de 7 ha et 3500 étudiants, 6000 lauréats, 18 nationalités. Sans oublier un centre de recherche, 200 enseignants chercheurs, plus de 80 diplômes accrédités reconnus et différents partenaires internationaux… Parmi nos filières dans nos facultés et écoles, nous pouvons citer, entre autres, Business School, ingénierie, hôtellerie et communication, droit et sciences politiques, pôle santé…

Pour y accéder, il faut avoir un baccalauréat et savoir choisir l’une de ses écoles en adéquation avec les perspectives d’avenir de chaque étudiant.

Qu’est-ce qui fait la particularité de votre établissement ?

Nous avons une grande expérience dans le domaine de l’enseignement supérieur et un système pédagogique nord-américain ayant fait ses preuves dans le monde. Nous disposons aussi d’une infrastructure de haut niveau dédiée à l’épanouissement de l’étudiant, d’un campus intégré, d’un corps professoral chevronné et d’une adaptation continue au marché du travail et l’encouragement pour l’entreprenariat.

Quels pourraient être les avantages pour un étudiant malien de s’inscrire chez vous ?

Tout d’abord, les relations de fraternité entre les deux peuples malien et marocain. Une communauté malienne importante déjà existante au niveau de l’université qui facilitera l’intégration des nouveaux étudiants. L’Université met à la disposition des nouveaux étudiants tous les services nécessaires pour faciliter leur adaptation.

Outre les étudiants maliens, quelles autres nationalités sont chez vous ? Envisagez-vous un éventuel jumelage ou une coopération avec une université malienne ?

En plus des étudiants maliens, notre université abrite des étudiants qui viennent de plus de 18 nationalités subsahariennes notamment au Sénégal, en Guinée, au Niger, au Burkina Faso, au Gabon, au Togo, en République démocratique du Congo…..

Vos diplômes sont-ils reconnus à l’international notamment par les autorités maliennes ?

Effectivement, nos diplômes sont reconnus à l’international y compris le Mali puisque nous avons diplômé plusieurs lauréats maliens depuis les années 90 qui sont dans le monde professionnel et constituent aujourd’hui un réseau de lauréats assez grand que ce soit au Mali ou dans les autres pays de l’Afrique de l’Ouest ou de l’Afrique centrale et même dans les autres continents.

Avez-vous un appel à lancer aux étudiants maliens et à leurs parents ?

Étudiants et parents d’étudiants maliens, votre avenir commence après le bac, faites le bon choix, c’est le moment pour opter à étudier dans une université de renommée qui vous mettra sur le bon chemin de la réussite.

Notre université permet aux professionnels d’évoluer tout au long de leur vie active grâce aux programmes pour professionnels mis en place. Ils ont pour objectif d’améliorer les compétences des professionnels par l’acquisition de nouvelles techniques…

Optez pour Universiapolis Agadir, l’Université de l’excellence.

Histoire DE L’UNIVERSIAPOLIS :

1989 : La Faculté de Gestion est la première entité de notre université. Connue sous le nom de l’ISIAM (Institut Supérieur d’Informatique Appliquée et de Management), elle a été créée en 1989 en collaboration avec l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et avec l’appui de l’ACDI (Agence Canadienne de développement International). Ainsi, l’ISIAM est le premier institut d’enseignement supérieur privé au Maroc à adopter un système d’enseignement Nord Américain. Le succès du modèle pédagogique de l’ISIAM dans sa renommée internationale lui a permis, dès ses premières années, d’accueillir des étudiants de plus de 17 pays africains.

En 1995, l’ISIAM s’est donné une mission d’accompagnement des acteurs économiques de la région pour relever les défis structurels et conjoncturels. Pour cela, il a créé le cabinet Centaure spécialisé dans la formation continue et le conseil et devient en 2002 leader national en matière de certifications ISO9000.

1998 : Le groupe décide de contribuer activement à la politique nationale de développement humain par la création du CNDA (Centre National de Développement et d’Alphabétisation). Ce centre a contribué à alphabétiser plus de 60 000 femmes dans le milieu rural sur tout le royaume.

2004 : Notre Université a connu la création de sa première école d’ingénieurs, l’Ecole Polytechnique d’Agadir. Orientée vers les filières qui connaissent une forte demande de la part des recruteurs, notre école d’ingénieurs a la particularité de former un profil d’ingénieurs managers capables de contribuer au développement technologique et organisationnel des entreprises.

2006 : La création d’une Ecole Supérieure de Tourisme vient compléter l’offre de notre université pour accompagner les transformations et le développement du secteur touristique à l’échelle internationale.

2010 : Après 22 ans d’existence, notre université ouvre en 2010 un nouveau campus au Technopole d’Agadir. Cette nouvelle page de l’histoire de notre groupe ne se limite pas aux nouvelles infrastructures. Elle reflète plutôt la consécration d’une approche nouvelle et intégrée de l’enseignement supérieur axée sur le triptyque Enseignement – Recherche – Valorisation.

2011 : Afin de renforcer la dimension recherche au sein de l’université, Universiapolis signe en 2011 deux conventions internationales respectivement avec l’école doctorale de l’université de Nancy 2 et avec le centre de recherches public Henri-Tudor au Luxembourg. Les deux conventions ont permis la mise en place d’un centre de formation doctorale et d’un centre de recherches axé sur le management de l’innovation et le génie industriel.

2012 : Ouverture d’une Ecole Supérieure de Sciences Humaines et de Communication SUP’HCom principalement orientée vers l’amélioration de l’employabilité des bacheliers littéraires.

2014 : Signée en présence de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et Son Excellence le Président gabonais, M. Ali Bongo Odimba, par le président fondateur d’Universiapolis-Université Internationale d’Agadir, Aziz Bouslikhane et Arthur Lemani membre du conseil de surveillance de l’Institut Berthe et Jean, cet accord a pour objectif d’initier la création d’une Université Privée “Université Internationale de Libreville” basée sur le modèle Universiapolis, en vue de contribuer au développement de l’enseignement supérieur gabonais.

2015 : L’Ecole Polytechnique d’Agadir a signé un accord avec l’Université de Médecine de Poznan pour l’ouverture d’un programme préparatoire pharmaceutique anglophone. Il s’agit du premier programme du genre au Maroc permettant aux étudiants de préparer un diplôme en Pharmacie en Pologne.

2015 : Inauguration de la 1ère salle des marchés au Maroc en partenariat avec Universiapolis.

2016 : Ouverture de l’Annexe de l’Université Privée Universiapolis à Laâyoune pour la rentrée Universitaire 2016-2017.

2017 : L’Université Internationale d’Agadir obtient la reconnaissance de l’État dans le cadre de la loi 01.00 sur l’Enseignement supérieur et délivre désormais des diplômes équivalents aux diplômes nationaux tels que Licence, Master et Ingénieur d’Etat.

2018 : Ouverture de l’école de Droit, des Sciences Politiques et Humaines, Sup’H.Droit.

