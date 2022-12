La proposition du gouvernement divise les enseignants. C’est du moins le constat des observateurs après des années de bras de fer entre le gouvernement et les syndicats des enseignants. En effet de la nouvelle de la signature d’un protocole d’accord entre les deux parties est tombée le mardi dernier dans d’une divergence totale entre les différentes composantes de la Synergie des syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016.

Lors des négociations avec la Synergie des syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016, le gouvernement de la transition malienne demande aux enseignants d’accepter les primes. Si certains enseignants ont vite accepté cette proposition, pour d’autres, cette proposition est le fruit de la déloyauté des responsables de la synergie vis-à vis de la base.

12 298 300 000 FCFA comme somme globale à donner aux enseignants comme prime, c’est l’information capitale qui vient de sortir des discussions entre la Synergie des syndicats signataires du 15 octobre 2016 et le gouvernement du Mali. Elle correspond à la somme de 11 000 FCFA à ajouter sur la prime spéciale de responsabilité. Certains enseignants au niveau de leurs localités ont donné leur accord. Par contre, d’autres se dressent contre cette proposition.

Le gouvernement et les enseignants sont toujours à couteaux tirés au sujet de l’application de l’article 39. Cette revendication qui a mis l’école malienne dans le bourbier peine jusqu’à présent à trouver une solution. Les négociations allant bon train entre les deux parties, le 24 novembre 2022, le directoire de la Synergie a rencontré deux ministres du gouvernement. Il s’agit du ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou et celui de la Défense et des Anciens combattants, Sadio Camara.

Le document de communication sur lequel les enseignants se sont penchés au niveau local relate que les deux ministres ont été rencontrés pour la deuxième fois le 30 novembre 2022. Selon le document, de discussions en discussions, le montant de 12 298 300 000 FCFA a été proposé par le ministre de l’Economie et des Finances comme étant la limite du gouvernement.

Le document informe que ces primes se présentent comme suit. Le maître auxiliaire catégorie C a 31 000 FCFA, le maître titulaire 36000 FCFA, le maître principal 41 000 FCFA, le professeur titulaire 50500, le professeur principal 58 000 FCFA et le professeur agrégé 68 000 FCFA.

Avec la majoration de la prime spéciale de responsabilité à hauteur de 11 000 FCFA par enseignant, les montants connaitront une augmentation. Ainsi, le maître auxiliaire catégorie C prendra 42 000 FCFA, le maître titulaire 47 000 FCFA, le maître principal 52 000 FCFA, le professeur titulaire 61 500 FCFA, le professeur principal 69 000 FCFA et le professeur agrégé 79 000 FCFA.

Issa SANTARA

