Le top départ des épreuves écrites de l’examen du Baccalauréat, Session de juin 2024 est pour ce lundi matin sur l’ensemble du territoire national. La première enveloppe de cette session 2024 sera ouverte par le Premier Ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, accompagné du Ministre de l’Education Nationale, Dr Amadou Sy Savané au Lycée Prospère Camara à 8h. Cette année, ils seront au nombre de 230.979 candidats inscrits au sein de 506 centres d’examen.

Les épreuves écrites du Baccalauréat débutent aujourd’hui 24 juin et prendront fin le 27 juin prochain. De source officielle, les candidats sont répartis comme suit : – Baccalauréat général : 230 979 candidats ; – Baccalauréat technique : 3 258 candidats ; – Baccalauréat professionnel : 220 candidats.

Aux dires du Directeur du Centre National des Examens et Concours de l’Education (CNECE), Mahamadou Keïta, seront dans les startingblocks du baccalauréat malien de cette année, 230.979 élèves répartis entre 506 Centres d’examen.

Bien expérimenté dans la bonne organisation des examens scolaires, le Directeur du CNECE a donné toutes les assurances sur la bonne tenue des épreuves au sein des différents centres d’examen à travers le pays. A cet effet, que tous les candidats seront dans des zones sécurisées car des dispositions ont été prises pour cette fin. Parlant de la lutte contre les 3 F (Fraudes, Fuites de sujets et Faux sujet), il a signifié que depuis quelques années, ils arrivent à mettre les bouchées doubles pour rendre les épreuves les plus sécurisées possibles. Dans cette dynamique, dira-t-il, conformément aux instructions des autorités publiques et du Ministre de tutelle, une attention particulière sera accordée sur les cas de tentatives de fraude pendant le déroulement des épreuves. Néanmoins, face à ladite situation, qu’ils ont pris un certain nombre de mesures afin de lutter efficacement contre ce fléau. Ces mesures largement partagées dans les centres d’examen et sur les canaux de communication du département sont édictées dans la Décision N°2023-0000539/MEN-SG du 05 avril 2023 déterminant le Règlement et la Police de Surveillance des Examens et Concours de l’Education par les responsables et responsables Adjoints des centres d’examen de même que par les surveillants.

Keïta a ensuite demandé aux candidats de compter que sur leurs propres efforts. Avant de leur souhaiter une très bonne chance.

Par ailleurs, en plus du baccalauréat, les examens de fin d’année et de fin de cycle des Instituts de Formation de Maîtres se dérouleront du 24 jusqu’au 28 juin 2024 et concerneront 10 382 candidats. Bonne chance à tous les candidats !

Mariam Sissoko

