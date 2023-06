L’esplanade de la Pyramide du Souvenir a servi de cadre le samedi 17 juin 2023 à la cérémonie de graduation des élèves DP2 de la promotion 2023 de ENKO Bamako.

Ils étaient 18 diplômés à être célébrés ce jour en faveur d’une belle fête de graduation organisée à leur intention. Ils constituent la 3ème promotion du Baccalauréat International du Mali de Enko School Bamako, a fait savoir le directeur de ladite école, Raoul Wanzon Mounkoro. Rappelant le mérite des nouveaux diplômés qui selon les dires des encadreurs, ont brillamment suivi avec persévérance et assiduité un programme sélect. Ainsi formés, les futurs étudiants sont fins prêts pour un avenir académique radieux à l’échelle internationale et nationale suivant le choix qu’ils feront, à en croire leurs enseignants. Félicités et encouragés par leurs enseignants et parents, les gradués ont reçu leurs certifications sous maintes conseils et ovations. A leur tour, ils ont remercié parents et enseignants pour la qualité de l’éducation reçue et se sont engagés sur le chemin de la performance et de l’excellence. Outre les diplômés, les lauréats du concours de mathématiques et de physique-chimie ont été également primés lors de cette cérémonie illustrative de la célébration de l’excellence.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

