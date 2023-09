Education : Des conseils aux Promoteurs d’établissements privés

Suite aux résultats des différents résultats scolaires obtenus aux différents examens, une réflexion s’impose à tous surtout aux promoteurs d’établissements privés. Dès lors la question est posée : Que faut-il faire pour avoir de bons résultats ? Pour avoir de bons résultats tant au niveau fondamental que secondaire, il faut d’abord savoir donner la priorité à la formation intellectuelle de l’apprenant même si au niveau de nos écoles privées certains tentent plutôt pour des intérêts financiers de donner la priorité à un effectif plus visible. Pourtant il faut éviter les effectifs pléthoriques où les enfants entassés les uns sur les autres n’apprennent rien et se laissent au contraire aller à des distractions qui les détournent de l’essentiel. L’effectif pléthorique est ennemi de la vigilance de l’enseignant qui ne peut pas surveiller tous les élèves et étudiants alors que cela se doit. A cela il faut ajouter que l’enseignant ou le professeur ne peut faire correctement ni les évaluations ni les corrections. S’il y a une plaie au niveau des écoles privées c’est celui du paiement des enseignants et surtout la maigreur des montants qui leur sont alloués par mois. Surtout que cela s’accompagne souvent par un retard qui à la longue peut démoraliser l’enseignant. Il faut donc savoir pallier tout cela pour l’obtention de bons résultats aux examens que sont le DEF, le BAC, le CAP, le BT. Il faut que les promoteurs sachent que les enseignants qu’ils utilisent ne perçoivent que ce qui leur donnent mensuellement. Ils n’ont d’autre espoir que ça qui leur permet d’entretenir leurs familles. Tout retard leur est dommageable. En la matière le promoteur doit mettre l’intérêt des enfants au-dessus de toutes autres considérations. Cela y va de l’intérêt et de la sauvegarde de son patrimoine qui reste son école. Il est bon d’avoir de l’argent et beaucoup d’argent mais il est mieux de savoir préserver son honneur et sa dignité qui passent par un bon enseignement donné aux élèves et étudiants. Tout cela doit être basé sur une bonne entente aboutissant à une symbiose pour la bonne collaboration existe entre le promoteur, les enseignants voire les parents d’élèves et même les élèves et étudiants. Chacun doit pouvoir s’impliquer pour un bon taux de réussite avec des élèves bien formés. Les enseignants eux aussi doivent savoir jouer leur partition : avoir la valeur pédagogique, être en conformité avec le programme et l’emploi du temps, avoir une conscience professionnelle bien affichée. N’est pas enseignant qui le veut et n’importe qui ne doit pas enseigner s’il n’en a pas les caractéristiques. Il importe que les écoles privées surtout les établissements secondaires soient doter d’infrastructures permettant aux étudiants d’apprendre avec sérénité : laboratoires, bibliothèques, salles informatiques.

Abdoulaye YERELE

