Education : Le complexe scolaire ‘’Badjiré Koroba-Damafing Kéita’’ ouvre ses portes

Le complexe scolaire ‘’Badjiré Koroba-Damafing Kéita de Daoudabougou‘’ a ouvert ses portes, le samedi 18 mars 2023. La cérémonie inaugurale a regroupé les acteurs et partenaires de l’éducation, ainsi que les autorités municipales, religieuses et coutumières de la commune V du District de Bamako.

Situé à 500 mètres de l’hôtel Olympe, le nouveau complexe scolaire a été inauguré samedi dernier lors d’une cérémonie qui a regroupé du beau monde. Comme son nom l’indique, l’établissement est un complexe scolaire composé d’une crèche, un jardin d’enfants, une école fondamentale, un lycée et un centre de formation professionnelle et technique. Selon son promoteur, Lamine Sacko, ce complexe scolaire est la concrétisation d’une initiative de la famille Sacko et des notabilités de Daoudabougou. Il devrait contribuer à booster le taux de scolarisation et rehausser, à travers des pôles de formation de qualité, le niveau des apprenants. Il comprend une trentaine de salles, une salle informatique, douze toilettes- latrines dont quatre à chaque niveau, un bloc administratif composé de trois bureaux, de deux toilettes et d’un espace d’attente. «Le complexe scolaire qui porte le nom de Badjiré Koroba-Damafing Kéita sera géré avec le concours de tous les acteurs concernés. Nous comptons sur l’accompagnement du ministère de l’Education nationale, de l’académie d’enseignement de Bamako rive droite,… » a-t-il déclaré. Les différentes autorités présentes à la cérémonie se sont réjouies de cette initiative avant d’interpeller le promoteur, les personnels enseignants et administratifs du groupe scolaire à plus de sérieux afin de produire des futures élites de notre pays. Au-delà des allocutions et témoignages, un autre temps-fort a marqué l’événement. Il s’agit de la remise des matériaux didactiques à certaines écoles publiques par le promoteur du nouveau complexe et la coupure du ruban par le représentant du maire.

Boubacar Idriss Diarra

