L’université African Business School a organisé un voyage d’immersion à l’intention de ses étudiants du 14 février au 28 février 2022 au Centre d’instruction militaire de Bafo (région de Ségou). Objectif de cette sortie ? Permettre aux étudiants d’avoir une approche pratique des réalités du terrain, ainsi que de renforcer leur connaissance dans le domaine de la citoyenneté. La cérémonie de restitution de ce séjour studieux à Bafo s’est déroulée, le samedi dernier, au mémorial Modibo Keita, en présence de Mossa Ag Attaher Ministre de la jeunesse et des sports. Occasion pour Mme Sockhna Maryama Thiam, Directrice d’ABS, d’exprimer toute sa joie pour la réussite de cette initiative qui est une première au Mali et même en Afrique.

En effet depuis sa création, l’université African Business School (ABS) a comme vision d’impulser un leadership jeune africain, particulièrement malien. Pour gagner ce pari, l’ABS s’appuie sur un programme pédagogique basé essentiellement sur la pratique, et le développement personnel. Dans le souci de créer une ouverture entre ses étudiants et le monde du travail l’université African Business School a mis en place un programme d’immersion. Lequel permet fréquemment à ses étudiants de faire des voyages d’études pour s’imprégner des réalités du pays et de différents acteurs socio-économique dans tous les domaines.

C’est ainsi que du 14 février au 28 février 2022, des étudiants d’African African Business School ont effectué un séjour au Centre d’instruction militaire de Bafo. L’objectif pour ces filles et ces garçons de l’établissement est de développer leurs aptitudes au management et à la prise de décisions en situation de crise et de stress. Durant deux semaines, ces futurs managers, ont appris à repousser leurs limites à travers des simulations et des épreuves sportives.

Autre objectif : il est pédagogique. Il permet de favoriser l’esprit d’équipe et la cohésion au sein du groupe.

Cet apprentissage participe à la construction citoyenne des étudiants. Et aussi à leur remobilisation scolaire. Cette immersion dans le monde miliaire les prépare à une meilleure insertion dans la vie professionnelle et sociale. Les étudiants d’African Business School ont été initiés à des valeurs communes de camaraderie, de solidarité et de dépassement de soi. Par la découverte du terrain militaire, ils ont appris à donner du sens à leur engagement dans l’édification de la nation.

Ce séjour à Bafo a été aussi l’occasion pour ces futurs cadres supérieurs d’être plongés au cœur de la réalité de la vie militaire. Ces futurs managers ont ainsi pu tester et développer leurs aptitudes au commandement et à la prise de décisions dans des situations de crise, et d’urgence.

Fière de ses étudiants, Mme Sockhna Maryama Thiam, Directrice de ABS, nous affirmé que pendant ces deux semaines d’immersion, les étudiants ont été soumis à différentes épreuves physiques et psychologiques dans le cadre d’un programme pédagogique visant à leur inculquer un esprit de solidarité, d’entraide et de dépassement de soi. « A African Business School, nous mettons un accent particulier sur la pratique. En effet, la pratique est au cœur du projet de développement pédagogique d’ABS. Parce qu’aujourd’hui, la concurrence est rude… Ce qui fait la différence, ce sont les connaissances, les compétences, l’expérience et le diplôme. Et nous tenons à tous ces facteurs qui peuvent aider nos étudiants à être indépendants, à être en phase avec les besoins des entreprises et libres de leurs choix », précise Mme Thiam.

A propos du choix de Bafo ? La directrice d’ABS explique : « c’est un centre d’instruction militaire et qui est un peu comme nous. Le centre de Bafo a vocation de former. Donc c’était important d’aller s’enquérir des valeurs que portent nos militaires. Il était aussi important d’aller à la rencontre de ces militaires qui se battent chaque jour pour assurer notre sécurité, de faire partager leurs sens de sacrifice pour le bien commun».

Par ailleurs Mme Thiam Sokhna Maryama estime que : ” cette visite est une première au Mali voir en Afrique. Nous voulons désormais l’institutionnaliser. Car cette visite a été un avantage pour les étudiants. Ils ont appris à gérer en équipe, à partager les moments de joie et de peine. En outre ils ont appris à mieux cerner le temps et être au service les uns des autres… »

Mémé Sanogo

Commentaires via Facebook :