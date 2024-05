Finale de la 2ème édition du concours d’éloquence de l’UE : Le duo de FDPRI remporte le 1er prix

La finale de la 2ème édition du concours d’éloquence de l’Union européenne mise en œuvre par Tribune Jeunes pour le Droit au Mali s’est tenue, le mardi 07 mai 2027 à l’hôtel de l’Amitié. Le duo Caleb Poudiougou et Amsetou Diakité de la FDPRI (Faculté de Droit Privé) a remporté le 1er prix du concours.

Débuté en avril 2024, ce jour 07 avril 2024 les phases demi- finale et la finale du concours d’éloquence se sont respectivement déroulées en mettant en compétition les binômes des candidats du FMOS/ FAPH ; FDPU ; ISPRIC et FDPRI.

La demi-finale s’est jouée sous les thèmes : « L’Europe a-t-elle un rôle à jouer dans l’Afrique d’aujourd’hui et de demain ?, et « la

Migration illégale peut-elle être justifiée et acceptable ?

Quant à la finale, elle a été animée sous le thème : « Madame la Présidente » Pour ou Contre ?, cette étape a mis en compétition les gagnants de la demi-finale ainsi, la FDPU( faculté de droit politique) et FDPRI ( faculté de droit privé) se sont confrontés . Après concertation et délibération du jury le binôme de la FDPRI Caleb Poudiougou et Amsetou Diakité a été proclamé lauréat de cette 2ème édition.

Initié par la délégation de l’Union européenne et mise en œuvre par la tribune jeune pour le droit au Mali, le concours d’éloquence s’inscrit dans le cadre de la journée de l’Europe. Son objectif est de promouvoir la culture de l’excellence et de la citoyenneté. De plus, il permet de valoriser la jeunesse en lui offrant l’opportunité de mettre en exergue son talent et son savoir, a laissé entendre le Chargé d’Affaires de l’UE au Mali, Pascal Perennec à l’entame du concours.

Des propos renchéris par ceux de Mme Konimba Samaké , présidente de TRIJEUD ( tribune jeune pour le droit au Mali), qui a son tour, déclare que le concours d’éloquence voulu par la délégation de l’UE a pour objectif de promouvoir la jeunesse, , et plus particulièrement les jeunes universitaires. Et d’ajouter que ces compétitions permettent de sensibiliser les étudiants sur les questions de gouvernance de développement, en plus de renforcer leurs capacités pour un éveil de conscience des jeunes à la promotion de la citoyenneté au Mali.

Les candidats ont tous reçu un attestation de participation. Quant aux finalistes ils ont également reçu des cadeaux.

En attendant la troisième édition, M. Perennec a tenu à saluer et encourager l’ensemble des participants, qui, à ses dires avaient tous du potentiel qui mérite d’être salué.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

