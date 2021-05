L’accès à l’Eau et l’assainissement : CN-CIEPA plaide pour un financement du WASH à l’école et dans les centres de santé

En vue d’un meilleur accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement dans les écoles et les centres de santé du Mali, le programme CN-CIEPA en accord avec plusieurs organismes de la société civile malienne et internationaux ont validé un document sur le financement du WASH, le jeudi dernier, à Bamako.

L’objectif de ce document est de plaidoyer en faveur des écoles et les centres de santé dépourvu des infrastructures d’eau, d’hygiène et d’assainissement est d’obtenir un financement auprès des partenaires. Lesquels avec toutes les parties prenantes de l’éducation, de la santé ont apporté des critiques, des améliorations et avant d’approuver ledit document lors de la rencontre. Pour le président de la CN-CIEPA, Doumatié Daou, l’accès aux WASH qui est un droit fondamental demeure préoccupant pour les populations les plus pauvres et les plus vulnérables du pays à cause d’absence de financement adéquat. Ce problème qui se pose avec acuité, selon lui, s’est amplifié dans les écoles et dans les centres de santé. « Nous avons tous vu des écoles et des lieux de santé sans eau ni latrine », a –t-il affirmé ajoutant que c’est pourquoi ce programme de plaidoyer pour mobiliser des ressources financières à été lancé par CN-CIEPA pour doter les écoles et les centres de santé d’infrastructures d’eau et d’assainissement. « Le document ainsi validé sera utilisé auprès des partenaires pour mobiliser les ressources pour la cause de l’école et de la santé », précise Doumatié Daou.

Au nom du gouvernement, le directeur national de l’hydraulique, Dioro Bocoum , a rassuré de l’accompagnement des départements en charge de WASH pour la prise en compte de ce document en tant qu’outil de promotion et de mobilisation des fonds en faveur de écoles et les centres de santé. Occasion indiquée pour lui pour lancer un appel aux PTF à soutenir le financièrement le secteur WASH.

Ce plaidoyer de la société civile à travers CN-CIEPA entre dans le cadre de l’atteinte des objectifs du développement durable, notamment à son point 6 qui veut « garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau ». Egalement avec les engagements pris par le Mali dans son document de politique cadre stratégique pour la relance économique et du développement durable. Le programme sectoriel eau et assainissement (PROSEA II) en cours de d’élaboration pour atteindre les ODD6. A travers toutes ces initiatives, la société civile et le gouvernement veulent améliorer un accès équitable et durable à l’eau, réduire les durablement l’insalubrité et instaurer un changement de comportement en matière d’hygiène.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

