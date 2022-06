La Ministre de l’Education Nationale, Madame Sidibé Dédéou Ousmane et son homologue de l’Enseignement Supérieur, M. Amadou Keita ont rencontré ce mardi 21 Juin 2022, l’Association des Élèves et Étudiants du Mali. La rencontre fait suite aux dernières revendications des étudiants afin de trouver des solutions idoines. La Ministre Sidibé Dédéou Ousmane a demandé une minute de silence à la mémoire des personnes tuées lors des dernières attaques barbares et inhumaines dans le centre du pays.

Les échanges ont porté sur quelques points notamment, la question des infrastructures, la question d’eau en milieu scolaire, la question des bourses, l’éclairage en milieu scolaire, l’approvisionnement des infirmeries en médicaments. Les apprenants ont effectué le déplacement en grand nombre pour échanger avec les deux personnalités au Ministère de l’Education Nationale. Ces instants d’échanges fructueux ont permis de les rassurer quant à la bonne foi des hautes autorités du pays à œuvrer à une école apaisée. La cheffe du département de l’éducation entend compter sur l’adhésion de tous pour la bonne marche de l’école. Le Secrétaire Général de l’AEEM, Siriman Niaré a salué le pragmatisme des deux ministres pour avoir initié ce cadre d’échanges. La Ministre a demandé aux uns et aux autres, l’implication de tous pour aider le pays à se relever. Les deux cheffes de déplacement se disent conscients des besoins pressants et entendent faire face aux nombreux défis. La Ministre Sidibé Dédéou est revenue sur la question de l’eau qui occupe une place de choix dans les œuvres sociales du Président de la Transition. Des dizaines de forages ont été offerts à des écoles sur l’ensemble du territoire. La rencontre a pris fin sur une note d’optimisme.

CELLULE COM-MEN

Lancement des épreuves du CAP

23434 candidats pour 76 centres, et 1949 surveillants concourent sur l’ensemble du territoire national.

La Ministre de l’Education Nationale, Madame Sidibé Dédéou Ousmane a procédé ce lundi 20 Juin 2022, au lancement des épreuves du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP). Plusieurs responsables et acteurs de l’école malienne dont des Directeurs Nationaux, la Directrice de l’Académie, rive gauche ou encore le Président de l’Association des Parents d’Elèves y prenaient part. Après la montée des couleurs suivi du lancement des épreuves au Lycée Technique de Bamako, la Cheffe du département de l’éducation a fait le tour des salles d’examen pour encourager les candidats et leur prodiguer des conseils.

Le centre du Lycée Technique accueille 601 candidats de la filière Aide-comptable.

Elle a lancé un appel à plus de vigilance et de clairvoyance afin de lutter efficacement contre les cas de fraude. A la veille, des examens, Madame Sidibé Dédéou Ousmane a rencontré l’ensemble des partenaires de l’école pour leur appui / accompagnement au bon déroulement des épreuves.

