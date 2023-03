Reconnaissance du mérite : le Cenou rend hommage à son DG sortant

Une cérémonie de reconnaissance pour services rendus a été organisée le mercredi 15 mars 2023 par le personnel du Cenou à l’attention du directeur général sortant, colonel-major Ousmane Dembélé pour ses 5 ans de loyaux services rendus à la tête Centre national des œuvres universitaires (Cenou). Comme il fallait s’y attendre, la cérémonie a été très riche en émotion au regard des nombreux témoignages du personnel sur le du colonel-major Ousmane Dembélé. Un leadership qui a permis de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et d’études des étudiants de l’enseignement supérieur public du Mali.

Le colonel-major Ousmane Dembélé, directeur général sortant du Centre national des œuvres universitaires peut lever la tête pleinement haute pour avoir beaucoup contribué à l’amélioration des conditions de vie et d’études des étudiants de l’enseignement supérieur public du Mali en tant que directeur général dudit service pendant 5 ans. En tout cas, c’est ce que nous avons pu constater le mercredi 15 mars 2023 à travers une cérémonie organisée en son honneur par le personnel du Centre national des œuvres universitaires.

La cérémonie a été très riche en émotion avec des témoignages sans pareils sur surtout sa qualité d’homme de vision, simple, travailleur, respectueux, sincère et surtout d’écoute ayant permis d’améliorer significativement à l’amélioration des conditions de vie et d’études des étudiants de l’enseignement supérieur public du Mali conformément à la mission assignée au service.

Le secrétaire général du Comité syndical du Cenou, Youssouf Coulibaly, le directeur général adjoint, Pr Amadou Mahamane, l’agent comptable principal, Moussa Maïga et Kériba Traoré ont tous fait des témoignages remarquables sur le leadership du directeur général sortant, colonel-major Ousmane Dembélé. Des témoignages que l’intéressé a accueillis avec émotion et reconnaissance. Il a invité le personnel à continuer à œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie et d’études des étudiants. Il dira que son souhait le plus ardent est que le Cenou soit envié par tout le monde pour la qualité de ses services. Il reconnait tout de même que la mission n’est certes pas facile mais qu’avec la bonne volonté et l’union des forces, ils atteindront les objectifs assignés au Cenou.

Le personnel à travers le Comité syndical lui a offert une attestation de reconnaissance et un trophée Ciwara pour services rendus.

A titre de rappel, colonel-major Ousmane Dembélé a été relevé de ses fonctions de directeur général de Cenou lors du conseil des ministres du vendredi 10 mars dernier. Il est remplacé à ce poste par Monsieur Salia Sinaly Traoré. Il a dirigé le Cenou pendant 5 ans et beaucoup d’initiatives phares ont été mises en œuvre sous son règne et qui ont beaucoup contribué à l’amélioration des conditions de vie et d’études des étudiants. Parmi ces initiatives, nous avons par exemple la plateforme internet dénommée « MON CENOU A DOMICILE » lancée en 2019 et qui a permis aux bacheliers d’effectuer leur demande de bourse en ligne et en général aux étudiants de suivre en temps réel la situation de leurs allocations financières sans se déplacer physiquement à Kabala. La constitution des dossiers est faite totalement en ligne, sur ordinateur, tablette ou smartphone, en toute simplicité et ne nécessite pas de connaissance particulière en informatique. En 2021, le Cenou lance sous le leadership du colonel Ousmane Dembélé, l’application Mon Cenou Mobile qui correspond à la version plus moderne et plus améliorée du portail. Cette innovation a permis aux bacheliers de 2020 à nos jours d’effectuer dans les meilleures conditions leur demande de bourse en ligne. C’est également sous son règne que les plats dans les cantines universitaires ont connu des réductions avec 300F CFA le plat à Kabala et 250 F CFA dans les autres campus, des gratuités de soins et médicaments dans les centres de santé universitaires, l’instauration d’un système de carte de transport innovant qui a permis d’améliorer les conditions de leur transport et de rallier les universités et campus en toute sécurité. La carte de Transport permet également aux étudiants de faire des économies sur les frais de transport (7200 F CFA seulement pour 12 mois d’abonnement), et d’emprunter les bus Cenou sur toutes les lignes à Bamako et dans les régions sans d’autres frais.

La création des centres régionaux des œuvres universitaires (Koulikoro, Ségou et Bamako) pour rapprocher davantage le Cenou des étudiants et le paiement mobile via l’application Sama-Money des allocations financières des étudiants sont aussi à l’actif du DG sortant.

Dans les perspectives, le Cenou prévoit entre autres : le lancement de l’assurance maladie volontaire qui permettra aux étudiants ayant souscrit, détenteurs ou non de la carte Cenou, d’accéder aux soins et aux médicaments à des coûts modérés dans les structures conventionnées (Cscom, hôpitaux, laboratoires d’analyse et pharmacies) à Bamako et à l’intérieur du Mali., d’un système de prêt aux étudiants de l’enseignement supérieur du Mali, de solliciter de manière volontaire une avance sous forme de prêt, en cas de besoin. Ce qui leur permettra de faire face rapidement à certaines urgences telles que les paiements de frais de scolarité des IES, d’hébergement, d’alimentation, de transport, de couverture sanitaire, etc. , la création de clubs universitaires affiliés aux ligues de basketball (filles et garçons) et de football, la réalisation d’un système de suivi en ligne du traitement des allocations financières des étudiants (Sulta). Sulta est une plateforme en ligne qui permet aux étudiants bénéficiaires des allocations financières de créer un compte Sulta et/ou se connecter avec le matricule Cenou et le numéro de téléphone Sama Money, pour connaître en temps réel, le niveau de traitement de son dossier. Ces perspectives aussi sont à l’actif du DG sortant Ousmane Dembélé.

M.Dolo

