Rentrée des classes 2023 au Mali : La reprise sous de bons auspices !

Ce lundi 02 octobre, aura lieu la rentrée des classes pour les structures d’éducation préscolaire et spéciale, les écoles fondamentales, les instituts de formation de Maîtres et les établissements d’Enseignement secondaire général, technique et professionnel, ainsi que des structures de l’Education non formelle du pays. Le coup d’envoi de cette rentrée sera donnée ce matin par le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, à l’école Ba Aminata Diallo.

Après une année scolaire 2022-2023 réussie, les établissements scolaires s’apprêtent à redémarrer une nouvelle année scolaire sous de bons auspices.

Pour l’occasion, le Ministre de l’Education nationale, Dr Amadou Sy Savané a fait une allocution sur les antennes de l’ORTM. Dans son message, il a tenu tout d’abord, à remercier les acteurs de l’école, les partenaires sociaux, techniques et financiers, qui ont contribué à la réussite de l’année scolaire 2022-2023. Une année où les cours se sont normalement déroulés sur toute l’étendue du territoire national, à l’exception de certaines zones d’insécurité.

Pour cette rentrée des classes, le chef du département de l’Education nationale a fait savoir que dans le cadre des engagements pris par son Excellence le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta devant les Gouverneurs de régions, d’importants efforts de réalisation d’infrastructures, de réhabilitation d’écoles, d’équipement des écoles et de formation des enseignants sont en cours à l’effet d’améliorer les conditions d’étude et de travail de milliers d’élèves et d’enseignants. Il a par la suite prodigué des conseils utiles aux parents d’élèves, aux élèves et aux enseignants.

« Ma volonté d’entretenir un dialogue ouvert et permanent avec vous reste intacte, conformément à nos échanges lors de la réunion préparatoire de la rentrée scolaire 2023-2024 » a rassuré le Ministre Sy Savané à l’endroit du corps enseignant.

Les établissements prêts pour la rentrée !

Dans la Capitale, plusieurs établissements privés se préparent pour accueillir avec succès cette rentrée des classes.

Selon le Promoteur du Complexe Abdoul Karim Konaté, sis à Lafiabougou, les préparatifs vont bon train pour la rentrée scolaire 2023. Et de poursuivre qu’il souhaite que cette année soit comme les deux années précédentes où il y a eu de l’accalmie. Il dira que son établissement a enregistré plusieurs nouveaux venus. Selon lui cela est dû à sa performance en termes de bonne formation depuis des années maintenant. « Nous comptons sur le ministère de l’Education, des parents d’élèves et l’ensemble des acteurs de l’école pour faire une année scolaire calme et sans perturbations. Nous sommes déjà prêts »,a-t-il donné comme assurance.

Pour Bengaly Konaté, Professeur d’Histoire-Géographie à l’Ecole Fondamentale Beydi Konandji sise à Hamdallaye ACI 2000, chaque année son établissement prépare la rentrée de manière progressive. Des tests sont déjà bouclés aux nouveaux élèves dans le cadre du privé. Que c’est cela qui fait leur performance. Pour rappel, cela fait plus de 5 ans qu’ils font 100% au DEF. Cependant, il a interpellé le ministère de l’Education à chercher une solution au problème des membres de l’AEEM qui chaque année, cherchent à perturber l’année à cause de l’intérêt de quelques membres.

Aux côtés de l’embelli de cette rentrée sans couac, il est bon de rappeler qu’à cause de la crise sécuritaire beaucoup d’écoles resteront fermées et plusieurs enfants suivront l’année dans des camps de réfugiés, où le Gouvernement a ouvert des salles de classe.

Bonne rentrée scolaire à tous !

Adama Tounkara

Commentaires via Facebook :