Des pluies diluviennes de plus 100 millimètres se sont abattues sur la localité de Bla le lundi 22 et vendredi 26 juillet 2024 causant de dégâts matériels énormes. Et les premières évaluations ont fait état de 876 villages touchés dans l’ensemble du cercle de Bla pour 9 731 personnes touchées et 1 930 maisons endommagées contre 1587 maisons effondrées. Plusieurs bâtiments publics et privés sont endommagés dont certaines unités du Centre de Santé de Référence, le magasin de l’Ong Save The Children, le Centre d’autonomisation des Femmes de la localité. «Les plus vulnérables ont trouvé refuge dans des écoles… Les femmes et les enfants représentent 67 % des victimes des inondations qui ont touché Bla», a précisé le week-end dernier le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHAO).

Le ministre de la Santé et du Développement social, Médecin-colonel Assa Badiallo Touré, s’est déplacé le 30 juillet 2024 pour constater les dégâts et apporter le soutien d’urgence des autorités du pays aux victimes. Un soutien composé de vivres et de non vivres, de kits wash, des tentes et des bâches pour servir d’abris provisoires, de kits de dignité pour les femmes et les filles ainsi que des ressources financières en liquidité d’un montant de 230 millions de nos francs pour assurer les services du cash transfert. Madame le ministre était accompagnée du ministre Commissaire à la sécurité alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali, du président de la Commission santé et Développement social au CNT et des autorités locales, dont le gouverneur de la région de Ségou.

Naby

Avec le Réseau de Communication du MSDS

