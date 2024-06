Mali-météo a abrité un double événement, ce jeudi 20 juin 2024. La pose de la première pierre du Centre de prévision et de calcul des données météorologiques a eu lieu. Cet évènement était couplé à la pose du premier panneau du Champ d’Électrification Solaire de Mali-Météo. La cérémonie était présidée par le secrétaire général du ministère du Transport et des Infrastructures.

722 tonnes de CO2. La construction du parc solaire permettra d’éviter l’injection annuelle de ce gaz dans l’atmosphère. Selon Mme Tandia Fanta Traoré, Directrice générale par intérim Mali-Météo, réduire ses émissions sachant que sa contribution est imperceptible dans le réchauffement climatique global s’appelle de la « responsabilité climatique ».

A Mali Météo, le parc solaire est très attendu. Il permettra à l’agence d’économiser par an 216 millions de francs CFA. Car, actuellement à cause des coupures de courant, Mali Météo consomme quelque 750 litres de gasoil par jour. Aussi, s’est réjouie la directrice intérimaire, le parc solaire permettra de créer quatre (04) emplois permanents pour la maintenance des équipements installés.

Situé derrière, l’actuel bâtiment de Mali Météo, le champ photovoltaïque est composé de 480 modules, chacun générant 460 watts-crête. Le champ solaire produira quotidiennement une moyenne de 828 kilowattheures d’énergie solaire. « Ce projet n’est pas seulement une avancée technologique, mais aussi un engagement pour l’utilisation responsable de nos ressources naturelles dont le soleil », a indiqué le Colonel Cheick Fanta Mady Traoré, Coordinateur d’HYDROMET-Mali.

Le Centre de prévision et de calcul des données météorologiques, baptisé « Dembélé Madina Sissoko », s’inscrit dans le cadre des mesures d’adaptation au changement climatique. « Le centre moderne de prévision et de calcul répond à cet objectif de contribuer à renforcer les bases scientifiques pour une planification efficace », a expliqué Mme Tandia Fanta Traoré.

La réalisation du centre et du champ solaire résulte des initiatives du HYDROMET-MALI financé à hauteur de 33 millions de dollars US par le groupe de la Banque mondiale, le Fonds Vert pour le Climat et le Gouvernement du Mali. L’objectif de développement du projet vise à « Améliorer la prestation de services hydrométéorologiques, d’alerte précoce et de réponses aux urgences ».

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

