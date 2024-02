K.D, un quadragénaire et ouvrier de son état était devant la Cour d’Assises, le mardi 31 janvier dernier. Ainsi, l’infraction retenue contre lui portait sur un acte de pédophilie commis sur une mineure de 8 ans, courant octobre 2019. Sous la sagacité du jury de la Cour d’Assises, il a bénéficié d’un acquittement, ce, après 5 ans de détention.

La multiplication des dérives et d’atteintes à nos valeurs sociétales ne fait plus de doute. D’où l’augmentation des actes de déviations sexuelles menant à la pédophilie, en est la preuve suffisante. Ce qui explique le remplissage des cellules carcérales des accusés de telles bassesses. Tel le cas de pédophilie de cet homme âgé d’une quarantaine d’année commise sur une mineure que la Cour d’Assises avait à son rôle le mardi 31 janvier 2024.

En effet, courant d’octobre 2019, à Kasséla, suite à la perte de son ardoise, la fillette D.S, âgée de 8 ans a été sévèrement bastonnée par sa mère. Prise de panique, la gamine, fuyant la fureur de sa maman, quitta vers le crépuscule son domicile. Elle n’a trouvé refuge que sous la fenêtre de leur voisin, K.D, ignorant que c’est celui-ci qui deviendra son bourreau sexuel.

Avec son expérience et profitant ainsi de la naïveté de la fillette, K.D l’amadoua et l’amena nuitamment dans sa chambre, abusa d’elle sexuellement et la sodomisa également. De surcroit, pendant toute la nuit, il l’a violée et ne libera la gamine qu’au petit matin. La fillette D.S, sous le choc et une fois rentrée vers 6h à domicile, a expliqué à sa maman l’acte odieux qu’elle a subi. C’est ainsi que le nommé K.D fut conduit devant le parquet du Tribunal de Grande Instance de la Commune VI du District de Bamako et une information a été ouverte contre lui, laquelle le conduisit à son inculpation.

Au compte de la 1ère session 2024 de la Cour d’Assises, le mardi 31 janvier dernier, K.D répondait de son crime. Détenu depuis 5 ans notamment en 2019, la Cour dans sa délibération l’a acquitté. Certes, une seconde chance accordée à l’accusé pour ne plus tomber dans de tels abus. On espère que la leçon sera comprise !

Mariam Sissoko

