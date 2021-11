Les fans ne s’attendaient certainement pas à ça ! Vendredi 12 novembre 2021, le groupe Brass Against se produisait sur scène lors du festival Welcome to Rockville, en Floride. Si le concert avait bien démarré, c’est en pleine reprise du titre Wake Up de Rage Against the Machine que la chanteuse du groupe, Sophia Urista a invité un fan à monter sur scène. Alors, la jeune femme s’est accroupie au-dessus de lui avant d’uriner… Si l’homme était consentant, cette scène a fait énormément réagir les internautes, une fois que la vidéo de la chanteuse en train d’uriner a été partagé sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, le groupe a tenu à s’excuser en partageant : “Nous avons passé un très bon moment hier soir au festival Welcome to Rockville. Sophia a dépassé les bornes. Les autres membres du groupe ne s’y attendaient pas et cela ne se reproduira plus.”

Après avoir gardé le silence, c’est sur Instagram que Sophia Urista a accepté de revenir sur cette soirée. Mardi 16 novembre 2021, elle a ainsi écrit : “Salut tout le monde. J’aimerais parler de ma performance au Rockville Metal Festival à Daytona. J’ai toujours repoussé les limites dans la musique et sur scène. Ce soir-là, j’ai dépassé les limites. J’aime ma famille, le groupe et les fans plus que tout et je sais que certains d’entre eux ont été blessé ou offensé par ce que j’ai fait. Je leur présente mes excuses et je veux qu’ils sachent que je ne voulais pas les blesser.” Souhaitant mettre fin à la polémique, la chanteuse a ajouté : “Je ne suis pas une artiste qui souhaite choquer le public. Je veux toujours que la musique passe avant tout. Je suis reconnaissante envers votre amour et soutien.”

rockville is really crazy 😭😭😭 pic.twitter.com/6ekkc0XahC — jayde 🅴 (@jaydetbh) November 12, 2021

Sophia Urista a reçu énormément de soutien Si de nombreux fans ont été choqué de voir la chanteuse uriner sur un fan, elle a reçu de nombreux messages de soutien après avoir présenté ses excuses. La musicienne Kimberly Nichole a écrit dans la section des commentaires : “Meuf ! Tu es une rockeuse avant tout ! Tu n’as pas à t’excuser pour ce genre de choses. Mais je respecte cependant que tu ai ressenti le besoin de le faire.” L’actrice Katrina Cunningham a partagé : “J’ai toujours vénérée et été ravie par les limites que tu repoussais en tant qu’artiste et rock star. J’apprécie également la grâce de cette déclaration. Tu une bête dans le bon sens et une princesse dans mon cœur !” Enfin, le mannequin Camila Costa a écrit : “Ce que tu as fait était incroyable et génial ! Le truc le plus punk rock que j’aie jamais vu. Je t’aime et te soutiens toujours. Merci de repousser les limites !”

