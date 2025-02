ACCIDENT •Un jet médical s’est écrasé vendredi peu après 18h dans le nord-est de Philadelphie. A son bord se trouvaient quatre membres d’équipage, un enfant et son accompagnant

Certains parleront de loi des séries. Un avion médical s’est écrasé vendredi en fin d’après-midi, peu après 18 heures, dans le nord-est de Philadelphie (Pennsylvanie), avec six personnes à son bord, dont quatre membres d’équipage, un enfant et son accompagnant. L’accident s’est produit près de l’intersection de Cottman Avenue et Bustleton Avenue. En percutant le sol, l’avion a touché des immeubles et des voitures provoquant plusieurs incendies. Selon la Federal Aviation Administration (FAA), il s’agit d’un Learjet 55 qui se rendait à Springfield (Missouri).

Selon plusieurs médias américains, dont Fox News et ABC, des témoins ont rapporté avoir entendu de violentes explosions au moment de l’impact, certains croyant d’abord à un orage. « J’ai vu une énorme explosion lumineuse venue de nulle part », a raconté un employé d’une entreprise voisine à Fox News. « Quelle tristesse de voir l’avion s’écraser à Philadelphie, en Pennsylvanie. D’autres âmes innocentes perdues », a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

Un nouveau drame après Washington

« Nous mettons à disposition toutes les ressources alors que les secours interviennent après le crash d’un petit avion privé dans le nord-est de Philadelphie », a écrit sur X le gouverneur de la Pennsylvanie, Josh Shapiro. Une vidéo capturée par une caméra de surveillance et partagée par Fox News montre un avion en perdition, suivi d’une puissante explosion et d’épais nuages de fumée s’élevant dans le ciel. Sur place, des journalistes ont constaté la présence de nombreux débris et de plusieurs incendies.

🚨 NEW DASHCAM FOOTAGE of the plane crash in Philadelphia. pic.twitter.com/gN3DC72vGZ — Eric Daugherty (@EricLDaugh) February 1, 2025

Les autorités locales n’ont pas encore communiqué d’informations officielles sur les causes du crash, ni sur le nombre de victimes que ce soit celles qui étaient dans l’avion ou celles qui auraient été touchées lors de l’impact. « A ce stade, nous ne pouvons confirmer aucun survivant. Aucun nom ne sera divulgué pour le moment, tant que les familles des victimes n’auront pas été informées. Notre préoccupation immédiate est la famille du patient, notre personnel, leurs familles et les autres victimes qui pourraient avoir été blessées au sol », a indiqué dans un communiqué la société Jet Rescue Air Ambulance, une entreprise qui fournit des services d’ambulance aérienne.

Cet accident survient seulement quelques jours après la collision meurtrière entre un avion d’American Airlines et un hélicoptère de l’armée au-dessus de Washington, un drame qui a coûté la vie à des dizaines de personnes.

