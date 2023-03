Faits divers, Arnaque financière en ligne : «OPEN AI Mali» fait de nombreuses victimes

Dans le but d’ester en justice contre les présumés escrocs 2.0 et tenter de récupérer les mises envolées, un collectif des victimes a été créé. Le réveil est brutal pour les adeptes du gain facile

Il pourrait s’agir de la plus grosse arnaque financière en ligne du moment dans notre pays. «OpenAI Mali» est le nom de ce système d’arnaque d’investissements en ligne basé sur la pyramide de Ponzy (montage financier frauduleux) ayant fait depuis un certain temps des centaines de victimes à travers le pays. Le cumul des montants empochés par cette entreprise est estimé à plusieurs millions de Fcfa.

Dans la pratique, la société immatriculée à Bamako se présente comme une entreprise de commerce en ligne qui propose des investissements dans des entreprises de premier plan sur le marché avec des rendements allant jusqu’à 6% par jour. Très subtile dans la combine, l’entreprise s’est donnée toute crédibilité et autorité avec tous les documents nécessaires pouvant lui permettre d’exercer en toute légalité avec un siège et des bureaux de représentations à travers la ville de Bamako et ses environs.

La seule chose à faire était de s’inscrire sur la plateforme «OpenAI Mali» via l’application en accomplissant des tâches sans pour autant fournir aucune information sur les produits ou services qu’il offre. Selon les utilisateurs, après l’inscription, le dépôt d’argent était fait sur un numéro tiers qui après réception de la somme, renvoyait un code à utiliser pour générer leur gain. Quant au retrait, il fallait une autorisation préalable de 48 heures après la demande pour recevoir le dépôt sur le compte Orange Money.

La manière de procéder de «OpenAI Mali» était plus qu’étonnante. Aussi simple qu’efficace, ses responsables encourageaient les clients déjà investis à recruter d’autres personnes pour rejoindre l’entreprise et à investir de l’argent. C’était dans le but d’appâter plus d’individus crédules pour mieux leur soutirer de l’argent.

«OpenAI Mali» est parvenue à faire croire aux clients qu’elle dispose d’une licence commerciale et une reconnaissance gouvernementale. Mieux encore, elle est allée jusqu’à associer son image à celle de l’Office de radio et télévision du Mali (ORTM) en guise de publicité. Le média public n’a pas manqué de dénoncer la supercherie.

Curieusement, beaucoup de personnes se sont laissées convaincre par les investissements mirobolants en ligne. «OpenAI Mali» a si bien réussi à embobiner les clients qu’aucun n’a cherché à comprendre réellement dans quel genre de business il s’engageait. Ils étaient sûrs et certains que cette entreprise en ligne avait la possibilité de les rendre riches. Durant plusieurs mois (octobre 2022 à ce jour), «OpenAI Mali» a agi ainsi en se tapant d’importantes sommes au détriment de ses victimes. Les dépôts variaient en fonction des moyens des victimes.

Le stratagème fonctionnait jusqu’à la semaine dernière où l’entreprise a fait une promo de 500% sur les rendements. Cette annonce a fait exploser le nombre des clients. Certains auraient même investi plusieurs millions de Fcfa. «Le lendemain de la promo, le problème de retrait a commencé. On pouvait faire le dépôt sans pouvoir retirer les bénéfices générés», explique un client qui a requis l’anonymat.

Comme le temps passait et qu’ils ne voyaient rien venir qui puisse combler leurs attentes, certains clients ont décidé de ne plus garder le silence. Ils ont tenté de se faire rembourser par «OpenAI Mali». Mais en vain. Dans la foulée, les présumés escrocs ont totalement coupé le pont avec la clientèle et sont restés injoignables.

Lasses d’attendre, certaines victimes n’ont pas voulu faire le deuil de leur argent. Elles ont formé un collectif pour trainer en justice les présumés escrocs en ligne. Nos tentatives pour joindre les représentants de «OpenAI Mali» sont restées infructueuses.

Tamba CAMARA

