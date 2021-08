Faits divers : Jalousie mortelle

Suspectant qu’il est cocufié par sa fiancée au profit de son ami, le jeune homme a profité d’une dispute pour étrangler sa dulcinée. Il a ensuite tenté de maquiller son acte en suicide.

Rien ne saurait justifier un crime, dit-on. Mais par malheur,il arrive dès fois que cela survient. Le cas échéant, le/ou les auteurs doivent être punis conformément à la loi pénale, afin de les rappeler que la vie humaine n’a pas de prix. Elle est de ce fait sacrée. En somme, il est admis que nul ne saurait se débarrasser de son prochain en lui ôtant la vie, impunément.

Nous désignons le héros malheureux de cette histoire par son initiale IM. Ce jeune homme d’une vingtaine d’années est suspecté d’être le meurtrier de sa fiancée NM, également âgée d’environ vingt ans. Cette sordide histoire s’est passée le 30 juillet dernier à Sébénicoro en Commune IV du District de Bamako. Si tout doit se passer comme prévu, le suspect numéro un de ce meurtre devra s’expliquer, voire se défendre devant des jurés dans l’espoir d’échapper à la rigueur de la loi.

Selon nos sources proches du dossier, IM et NM étaient fiancés depuis un certain temps. Les deux tourtereaux menaient une vie de couple relativement paisible à l’image de nombreux jeunes couples. Il est généralement admis qu’ils sont rares ces conjoints qui ne passent pas par la case des petites difficultés à un moment donné de leur vie.

Ces périodes difficiles sont pour la plupart des cas qui se gèrent entre l’homme et la femme dans une relative discrétion. Au même moment, il est également admis qu’un drame peut survenir au cours d’une dispute si l’un des conjoints perd le contrôle de ses nerfs en mettant le cœur avant l’esprit.

Durant tout le temps que ce jeune couple a vécu à Sébéncicoro, un quartier populaire de la commune sus citée, leurs proches et/ou amis n’ont rien remarqué d’anormal dans le couple. Signes plus ou moins évidents qu’ils étaient parvenus à gérer relativement les malentendus mineurs qui secouent nombre de couples de façon générale. Il en fut ainsi chez nos deux jeunes gens jusqu’à la nuit du 29 au 30 juillet dernier.

Sans vouloir détailler les causes réelles, certaines sources ont d’emblée pointé du doigt le comportement jaloux du jeune homme vis-à-vis de sa fiancée. En fait, IM aurait soupçonné NM de le tromper avec un de ses propres amis à lui. Il semble que, dans un passé récent, le couple s’était disputé sur le même sujet sans pouvoir s’accorder sur un point d’entente. Et plus le temps passait, plus la situation ne s’était pas du tout arrangée entre eux. Ainsi, la blessure est restée ouverte sans pouvoir se cicatriser.

Conséquences, le couple qui vivait dans une paix relative, faisait désormais face à de récurrentes prises de bec qui ont fini par se transformer en véritable dispute. Finalement, la suspicion avait envahi tout le cœur du jeune homme qui se sentait cocufié. Difficilement ce dernier pouvait digérer qu’un de ses amis fasse la cour à sa propre fiancée. Ce qui le choquait le plus dans cette histoire, c’est le fait qu’à chaque fois qu’il aborde le sujet avec sa dulcinée, cette dernière le rejette totalement.

