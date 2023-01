Ils régnaient en maîtres dans leur secteur et écoulaient paisiblement les produits stupéfiants. Leur règne a pris fin à la suite d‘une opération policière Sept individus multirécidivistes arrêtés et une quantité considérable de drogues saisie à Sangarébougou, dans le quartier populeux de la périphérie de la capitale : tel est le bilan flatteur à mettre au compte des éléments de la Brigade des stupéfiants de Bamako.

Cette unité policière entend toujours traquer les dealers qui ne sont pas prêts de s’arrêter dans leurs activités lugubres. Des activités susceptibles d’engendrer d’autres formes de criminalité notamment le vol, les agressions physiques, entre autres.

Avec l’interpellation de ces individus, le commandant de la Brigade des stupéfiants, le commissaire principal Ibrahim Sory Tounkara et ses hommes ont donné un signal fort à ceux qui s’adonnent au commerce et à la vente de drogue dans le District de Bamako et ses environs.

Selon nos sources, pour que les policiers anti-drogue puissent venir à bout de ce qui ressemblait à une bande de dealers, ils ont surtout misé sur le renseignement. Après l’exploitation des informations, LK, alias « Officier » a été interpellé en premier à son domicile à Sangarébougou, très tôt le matin le 25 décembre.

Importante quantité de drogue

Cet homme identifié plus tard comme le chef d’une bande de dealers, a été interpellé en compagnie de six de ses acolytes, tous des repris de justice. Parmi les six compagnons de l’« Officier » LK, deux étaient ses propres frères alors que les quatre autres étaient des revendeurs de produits stupéfiants.

Au moment de leur interpellation, ces dealers ont été trouvés en possession d’une importante quantité de drogue, notamment 182g de cocaïne, 27g d’héroïne, 40g de cailloux. à cette quantité, s’ajoutent 1.650 comprimés de tramadol 225 mg, 50g de haschich, 1kg de kush, 6.800 kg de chanvre indien skunk communément appelé « SK ».

L’opération policière a également permis de mettre la main sur 6 kg de chanvre indien local, une balance électronique, un rouleau de papier aluminium, deux bouteilles de sirop Phénergan, une bouteille de sirop Néocodium, sept motos dont trois mototaxis de marque « TVS » et quatre « Djakarta ».

Comme si cela ne suffisait pas, les policiers anti-drogue ont, au cours de leur opération, mis la main sur 16 téléphones portables et 4 puces. Les dealers ont été également dépossédés de leur véhicule de marque Toyota « RAV4 », en plus d’une somme de 4.520.000 Fcfa et plusieurs fausses factures d’achat de motos.

La totalité de tout ce qui a été saisi a été estimé à plus de 15.000.000 Fcfa. L’officier de police Ibrahim Sory Tounkara et ses éléments continuent de travailler discrètement pour mettre la main sur d’éventuels complices de ces individus qui viennent d’être mis hors d’état de nuire au grand bonheur de la population. L.K alias « Officier » et ses six compagnons ont été déférés devant les juges pour répondre de leurs actes.

Yaya DIAKITE

