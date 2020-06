Frontière Mali-Côté d’Ivoire : Un réseau de voleurs de bœufs démantelé par la police de Kolondiéba

Dans sa lutte contre le vol de bétails très fréquent dans la ville de Kolondiéba, une localité frontalière avec la Côte d’Ivoire, le commissariat de police de la localité, dirigé par le divisionnaire Isaac Théra, vient de réaliser une véritable prouesse à travers le démantèlement d’un vaste réseau de voleurs de bœufs transfrontaliers qui agissait entre le Mali et la Côte d’Ivoire.

De sources policières, dans la journée du lundi 8 juin 2020 aux environs de 11 h, une délégation des responsables du marché de bétail de Kolondiéba s’est présentée au commissariat pour signaler l’existence d’un marché parallèle de vente de bétail de provenance douteuse. Aussi, la délégation a précisé que ce point de vente est illégal et non conforme au statut et règlement d’un marché à bétail.

Aussitôt, une équipe de la brigade de recherches sous la conduite du commandant de police Salia Sanogo s’est rendue sur les lieux indiqués afin de constater. Sur place, ils ont trouvé qu’un marché à bétail était effectivement érigé. Ainsi, les policiers ont procédé à l’interpellation d’un certain S. S. alias Bana, un marchand de bétail, domicilié à Kolondiéba.

Interrogé sur les faits, il a déclaré avoir acheté 18 têtes sur 27 avec un certain Madoudié pour une somme de plus de 3 millions F CFA et qu’après la remise du montant de la transaction, ce dernier est resté injoignable au téléphone. Et de poursuivre qu’à sa grande surprise, le samedi 6 juin 2020, le nommé B. S. alias Bazana Boukary, un voleur récidiviste transfrontalier, connu de tous, s’est présenté à lui en déclarant être le vrai propriétaire des bœufs.

Selon ce dernier, il avait confié ses bœufs au nommé Madoudié, dans le but d’accompagner son berger de Bazana (cercle de Bougouni) à Massigui (cercle de Dioila). Pris de peur, le nommé Siaka a récupéré tous les animaux vendus qu’il a remis au nommé B. S. alias Bazana Boukary et a endossé la perte en attendant de retrouver le nommé Madoudié.

La détermination des enquêteurs a permis d’interpeller B. S. dit Bazana Boukary, un éleveur domicilié à Minian dans le département d’Odienné (République de Côte d’Ivoire), qui a reconnu avoir effectivement volé 42 têtes à Kéré, dans le département d’Odienné, en complicité avec les nommés A. B. et S. K. au préjudice d’un certain S. D.

Convoqué, le nommé S.D, un éleveur, s’est présenté au commissariat avec un certificat de recherches délivré par l’agent vétérinaire de Samatiguila (République de Côte d’Ivoire) portant sur 42 bovins volés le 20 mai 2020 à Kéré, sur lesquels sont mentionnées les marques d’identification. Après vérification la propriété a été inéluctablement établie sur les 27 bœufs retrouvés.

Interrogé sur le sort des autres bœufs, soit 15 têtes, B. S. dit Bazana Boukary a déclaré qu’ils sont avec ses complices notamment A. B. et S. K. qui sont activement recherchés par les services de police de la localité.

Par ailleurs, il ressort des investigations que les nommés B. S. alias Bazana Boukary, S. S. dit Bana, M. B. et S. K. appartiennent à un réseau de voleurs transfrontaliers de bœufs évoluant entre la Côte d’Ivoire et le Mali. Ils ont été formellement identifiés par plusieurs éleveurs ivoiriens, lesquels ont été plusieurs fois victimes de vol de bœufs.

A l’issue de l’enquête, ils ont été tous conduits, le 15 juin 2020, devant le juge de paix à compétence étendue de Kolondieba et placés sous mandat de dépôt. La propriété ayant été établie, les 27 bœufs ont été restitués à son propriétaire.

Boubacar Païtao

