Les jurés avaient sur leur table le dossier d’Hamidou Ballo, Richard Dembélé et Awa Mariko pour les faits d’assassinat et complicité. C’était le mercredi 14 février 2024 aux assises de Bamako. Reconnus coupables, ils ont pris 5 ans de réclusion chacun.

A la barre, Hamidou Ballo a nié complètement les faits. “Je ne reconnais pas les faits. Je ne connais rien de cette affaire et je ne sais pas pourquoi Awa a menti sur moi. Je ne connaissais pas la victime et je ne l’ai pas tuée”, a-t-il lancé.

Un membre de la cour lui a demandé s’il a tué Moussa Traoré par vengeance parce qu’Awa avait rompu avec lui pour ce dernier. “Awa Mariko était la copine d’Hamidou Ballo, mais elle a fini par abandonner celui-ci au profit de Moussa Traoré”. L’inculpé a fait savoir qu’il ne connaissait pas Moussa et qu’il ne savait pas non plus que ce dernier entretenait une relation avec Awa.

Richard Dembélé a, à son tour, confirmé connaître Moussa Traoré, mais avoué qu’il ne savait pas que celui-ci entretenait une relation avec Awa. Concernant l’assassinat, il a dit avoir entendu des coups de feu la nuit des faits, mais qu’il ne sait rien de l’affaire.

Quant à Awa Mariko, elle a semé le doute à travers ces déclarations, jusqu’à ce que le président lui a demandé quel genre de personne elle est parce qu’elle fréquentait quatre hommes à la fois.

Le parquet, dans son réquisitoire, a fait part de son malaise dans ce dossier parce qu’il n’y a pas de cohérence dans les propos d’Hamidou et son compère Richard. Pourtant Moussa Traoré a été tué et Awa Mariko a juré qu’Hamidou avait proféré des menaces concernant quiconque s’approcherait d’elle. “Hamidou Ballo doit être retenu dans les liens de l’accusation. S’agissait de Richard Dembélé et d’Awa Mariko, c’est leur complicité qui doit être retenue”, a-t-il requis. La défense d’Awa Mariko s’est dite confuse dans ce dossier. “Je me pose énormément de questions et j’ai de la peine pour Hamidou Ballo et Richard Dembélé même si je ne suis pas leur avocat. En tant qu’avocat, nous avons aussi des convictions et des émotions. Awa Mariko a reconnu son tort de n’avoir pas dénoncé Hamidou spontanément après l’avoir vu avec une arme la nuit des faits”, a souligné sa défense.

Aux dires de l’avocat de Hamidou Ballo, les auteurs de ce crime sont encore dans la nature parce qu’après avoir entendu autant de personnes, la Cour est restée sur sa faim. “C’est la seule parole d’Awa qui a incriminé Hamidou et Richard, sinon il n’y a aucune preuve. Awa, à son âge, fréquentait plusieurs hommes à la fois, comment peut-on croire une telle personne ?”, s’est interrogé l’avocat d’Hamidou Ballo. Selon l’avocat de Richard Dembélé, la police devrait notifier dans son procès-verbal la personne qui a tiré sur la victime à travers les empruntes.

Tant à l’enquête préliminaire que devant le juge d’instruction, les inculpés ont clamé leur innocence et pour assurer leur défense, ils ont soutenu que dans la nuit des faits, ils se seraient rendus ensemble au centre de santé, puis devant la boutique d’Ousmane Dicko, d’où ils auraient entendu des coups de feu.

Idrissa et Ousmane tous Dicko, des boutiquiers, ont témoigné à la barre que les inculpés Hamidou Ballo et Richard Dembélé n’étaient pas devant leur boutique la nuit des faits.

Après 8 h de débat, tous les accusés ont été reconnus coupables par la Cour. Dans sa délibération, elle les a condamnées à 5 ans de réclusion criminelle chacun. A la suite de ce verdict, les parents de la victime ont manifesté leur mécontentement, car ils trouvaient cette sentence minime pour une telle affaire.

Lesdits faits se sont déroulés dans la matinée du 10 août 2020. Le corps sans vie, criblé de balles de Moussa Traoré, un jeune footballeur a été découvert dans un champ de culture près du lycée Charles Jondeot à N’Gabakoro-Droit. Le téléphone portable et la motocyclette de marque Jakarta de la victime étaient abandonnés sur les lieux du crime.

L’exploitation du téléphone trouvé sur les lieux a permis de découvrir que la demoiselle Awa Mariko était la dernière correspondante de la victime. Interpellée quelques mois après les faits, Awa Mariko a dénoncé les nommés Hamidou Ballo et Richard Dembélé comme étant les auteurs du crime perpétré sur la personne de Moussa Traoré.Elle a déclaré avoir été témoin oculaire des faits, ce que les susnommés ont catégoriquement nié. C’est ainsi qu’une information judiciaire a été ouverte contre Hamidou Ballo, Richard Dembélé et Awa Mariko pour des faits d’assassinat et de complicité d’assassinat.

