Le rappeur américain Young Dolph a été tué mercredi 17 novembre 2021 alors qu’il était à l’intérieur d’un magasin de cookies à Memphis, dans le Tennessee (États-Unis).

« À 12 h 24, les agents de la police de Memphis ont été appelés sur les lieux d’une fusillade » et « une victime de sexe masculin a été localisée et déclarée morte sur place », a affirmé la police de Memphis dans un communiqué.

« Les informations préliminaires indiquent que la victime est Adolph Robert Thornton Jr. », plus connu sous son nom de scène Young Dolph.

Chief CJ Davis is on the scene of the shooting in the 2300 block of Airways. Please see the update below. pic.twitter.com/88vikuTOpP

— Memphis Police Dept (@MEM_PoliceDept) November 17, 2021