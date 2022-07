– Deux gendarmes, un policier et trois civils ont péri dans cette attaque meurtrière

Six personnes ont trouvé la mort au Mali, dont deux gendarmes et un policier dans une attaque contre le poste de sécurité de Zantiguila situé à 50 km de la capitale malienne Bamako dans la région de Dioïla sur la route de Ségou (RN6) dans la nuit du 14 au 15 juillet courant, a annoncé vendredi soir, le ministre malien de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Aly Mohammedine.

L’attaque a fait six morts, dont trois civils outre les trois membres des forces de sécurité, et deux blessés, selon la même source.

« L’objectif de notre visite était de comprendre ce qui s’est réellement passé, constater les dégâts, tirer les enseignements, donner des conseils et rappeler encore une fois les consignes en termes de sécurité surtout quand on se retrouve dans un poste de sécurité en zone isolée », a indiqué le ministre de la Sécurité et de la Protection civile lors de sa visite sur les lieux de l’attaque.

Daoud Aly Mohammedine a, en outre, présenté les condoléances du Chef de l’état aux familles des six personnes tombées dans l’exercice de leurs fonctions et souhaité par la même occasion un prompt rétablissement aux deux blessés.

Le ministre rassure que « des dispositions seront immédiatement prises. Notre ennemi, ne fait pas de distinction entre les corporations. Nous demandons à tous les agents des forces de défense et de sécurité ainsi qu’aux paramilitaires partout où ils se trouvent, d’être très vigilants et de ne pas baisser la garde ».

A noter qu’un policier avait été tué et un autre blessé dans une attaque contre le commissariat de police de Fana dans la région de Dioïla, dans la nuit du 23 au 24 juin dernier.

SOURCE: https://www.aa.com.tr/fr

