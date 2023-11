OCS : 3 000 cartons d’arômes et plus de 300 appareils Chicha saisis

Dans le cadre de l’application stricte de l’arrêté interministériel interdisant la Chicha au Mali, les éléments de l’Antenne de la rive gauche de l’Office central des stupéfiants dirigée par le Commissaire de police Aminata Siaka Koné ont procédé, dans la nuit du 12 au 13 novembre 2023, dans un dépôt temporaire à l’ACI 2000, à la saisie d’une importante de 3 000 cartons d’arômes et plus de 300 appareils Chicha.

De sources proches du dossier, c’est suite à des surveillances quotidiennes sur le terrain que les enquêteurs de l’OCS ont découvert ces produits conditionnés dans deux grands dépôts de fortune. Aussitôt, ils ont conduit une mission pour procéder au démantèlement et à la saisie desdits produits stupéfiants et appareils. Selon le Chef d’antenne, le Commissaire de Police Aminata Siaka Koné, cette saisine s’inscrit dans l’application stricte de l’arrête interministériel l’interdisant l’importation, l’exportation, la distribution, la vente, la consommation et l’usage de la Chicha et tout appareil similaire sur toute étendue du territoire national.

Il convient de noter que l’équipe d’intervention a procédé également à l’interpellation d’un suspect. L’enquête est en cours pour identifier tous les complices. Selon les spécialistes, la valeur marchande des produits saisis est estimée à plus de 5,55 millions FCFA.

Boubacar PAÏTAO

