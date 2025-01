Le suspect, un ambitieux voleur, arrêté après une traque minutieuse, avoue avoir dépensé une partie du butin dans des achats somptuaires.*_

Un voleur ambitieux, répondant au pseudonyme IB, a été interpellé par les forces de police de Sénou après avoir dérobé 33 millions de francs CFA chez un riche commerçant de volaille et de poisson importé, Hama Ould. Ce dernier, résidant aux 1008 Logements, a porté plainte après avoir découvert la disparition du sac contenant l’argent destiné à ses fournisseurs.

UNE ENQUÊTE RAPIDE ET EFFICACE

Grâce à une équipe aguerrie dirigée par le Commissaire Principal Hamidou Diakité et son adjoint Lassine Kéïta, le suspect a été rapidement identifié et localisé. Dans la nuit du 28 au 29 décembre 2024, IB a été arrêté à Faladiè, non loin de la Tour de l’Afrique. Il a avoué avoir fracturé la porte de la chambre de sa victime pour s’emparer du sac.

UN BUTIN DÉJÀ PARTIELLEMENT DÉPENSÉ

Lors de sa fouille, les policiers ont retrouvé sur lui 500 000 FCFA, une moto de luxe achetée à plus de 2 millions FCFA, et un iPhone 16 Pro Max d’une valeur de 1 million FCFA. IB a également révélé avoir dépensé une partie de l’argent volé pour commander des marchandises à Lomé, louer une boutique aux Halles de Bamako, et acheter des téléphones haut de gamme pour ses proches.

JUSTICE RENDUE

Après son audition, IB a été déféré au tribunal de la commune 6 le 1er janvier 2025 et placé sous mandat de dépôt. Une affaire rondement menée par les forces de l’ordre, sous l’impulsion du DG de la police nationale démontre une fois de plus leur efficacité dans la lutte contre la criminalité.

Bamananden Journal Kojugu Kelebaa #JKK#

Commentaires via Facebook :