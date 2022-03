Les éléments du Commissariat de police du 6ème arrondissement ont mis le grappin sur l’un des braqueurs de la Laiterie Amadou Diallo Service sise à Kalaban-coura, à proximité de la station Yara Service, située entre le rond-point de “Siguiiba” à côté de l’hôtel Wassolo de Sabalibougou.

Rappelons que les populations ont été choquées par la nouvelle du braquage de la Laiterie Diallo Service par 4 individus armés, dans la soirée du vendredi 18 février 2022, aux environs 22h. La scène avait été filmée par une caméra de surveillance de la société où on apercevait les braqueurs en train de mettre à plat-ventre et fouiller ensuite toutes les personnes présentes ainsi que les tiroirs caisses. Dans leur sillage, ils ont dévalisé toute la boutique et les clients avant de disparaitre dans la nature.

Le plus choquant dans cette affaire, selon plusieurs témoignages, c’est l’attitude des éléments des forces qui se trouvaient à proximité car ils ont été pourtant alertés, mais n’ont bougé d’un iota.

Ce braquage avait fait grand bruit et suscité de vives réactions aussi bien de la part des populations que des pouvoirs publics, en l’occurrence des services de sécurité qui pensent que cette attaque constitue manifestement un affront. Raison pour laquelle, toutes les unités de police, visiblement touchées dans leur orgueil, ont tenu une réunion d’urgence et décidé de lancer la traque.

La vidéo a été auparavant visionnée plusieurs fois par tous les commissariats. C’est ainsi que, le mardi 22 février 2022, le commissaire divisionnaire de police Oumar Dembélé, en charge du 6ème arrondissement de Bamako, a instruit ses éléments de la Brigade de recherches (BR) de décrypter la vidéo, le seul indice disponible. Après avoir décrypté l’élément visuel et en utilisant son puissant réseau d’information, le commissaire divisionnaire de police est parvenu à identifier un premier suspect qui se nomme Djinè Boua, résidant à Banconi-Plateau, un récidiviste condamné à 20 ans de prison pour vol qualifié et libéré à la suite d’une grâce présidentielle.

Notons que Djinè est le cerveau de cette bande de cambrioleurs qui coupait le sommeil aux populations de la capitale. Une fois après son identification, le suspect a été alpagué à son domicile par les éléments de la Brigade de recherches.

Sur place, les policiers ont saisi 2 pistolets automatiques améliorés avec des munitions, deux motos et une Mercedes 220 appartenant à un commerçant de la place.

Il ressort des premières investigations que le suspect s’est procuré les armes à Badalabougou, chez les Yanoga, connus depuis des lustres pour être des fabricants et vendeurs d’armes de tous genres.

Au cours de l’opération, plusieurs armes et munitions ont été ainsi saisies par l’équipe du Commissariat du 6ème arrondissement appuyée par les limiers de la Brigade anti-criminalité (BAC). Trois personnes dont une femme et deux hommes ont été interpellées à la suite de l’enquête.

Selon nos sources, pour tromper la vigilance des enquêteurs, la famille Yanoga a d’abord exposé les carabines et fusils de chasse en dissimulant les pistolets automatiques améliorés qu’ils fabriquent avec dextérité et cachés soigneusement dans les jarres, les foins des animaux, etc. Malheureusement pour elle, les policiers ont très vite compris la supercherie et ont découvert toutes les cachettes. Ainsi, précisent nos sources, au total, une dizaine de pistolets automatiques améliorés avec des munitions ainsi que des pistolets Mitrailleurs (PM) en cours de fabrication ont été saisis sur place.

Nous ne cesserons jamais d’interpeller les plus hautes autorités afin qu’elles se penchent désormais sur les conditions d’obtention de la grâce présidentielle. En effet, nous constatons de plus en plus que des personnes bénéficiant de cette mesure sont arrêtées par les services d’enquêtes de la police et de la gendarmerie quelques temps après leur libération.

Boubacar PAÏTAO

