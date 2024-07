B.K, B.T, S.S, A.T, L.T, B.T et A.S composaient un réseau de malfaiteurs opérant dans la ville de San. Ils ont à leur actif de nombreux cas de braquage. Ainsi, dans la nuit du 27 au 28 juin dernier, leur opération abjecte fut écourtée car tombés dans les filets du commissariat de ladite ville sous la direction du Commissaire principal Lakanfia Keïta. Les mis en cause sont à présent à la disposition de la justice.

Cette bande terrorisait la population de San. Elle évoluait sans pitié ni crainte dans la ville de San. C’est pourquoi, l’arrestation de ses membres fut un véritable ouf de soulagement pour la population sanoise. Elle qualifie cela même comme une prouesse de leur Commissariat de police sous les instructions du Directeur régional de la Police Nationale de San, le Commissaire Divisionnaire Abdourhamane Alassane. En effet, c’est grâce à l’engagement et à la perspicacité des éléments de la Brigade de Recherches que ces 7 présumés criminels, dont un receleur, des auteurs de nombreux braquages dans et aux alentours de la ville, ont été capturés. Leurs braquages à mains armées étaient orientées sur des citoyens et des commerces, avec des vols atteignant souvent jusqu’à 1.200.000 FCFA. Ils sont âgés de 18 à 28 ans et pour la plupart récidivistes et tous originaires de San.

Selon notre source, c’est suite à de nombreuses plaintes de braquages y compris des attaques domiciliaires ciblées, qui se sont multipliées ces derniers mois dans la ville de San que le Directeur Régional, le Commissaire Divisionnaire Abdourhamane Alassane, dans le but de rendre le Commissariat plus efficace et proactif, a constitué une équipe opérationnelle dirigée par le Commissaire Principal Moussé M’Baye qui est connu pour ses multiples exploits dans les enquêtes criminelles. En parfaite collaboration avec la Brigade de Recherches du Commissariat de la ville de San dirigée par le Commissaire Bernard Dembélé, en l’espace de 5 heures, l’équipe a cueilli à froid les malfaiteurs, saisissant des motos, 2 pistolets automatiques artisanaux et des biens volés.

Lors des interrogatoires approfondis, les interpellés ont avoué avoir fait plusieurs braquages qui avaient semé la terreur parmi la population, dont les plus récents sont le braquage d’une quincaillerie au grand marché de San, avec un butin de 1.200 000 FCFA le 18 mai dernier ; le braquage en plein jour d’un point Orange Money à Lafiabougou (San), le vol de 350.550 FCFA et 1 smartphone le 23 mai 2024, entre autres. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont attaqué, le 17 juin 2024, une boutique à Médine (San), emportant 3 téléphones et une somme en jetons ; le 19 juin 2024, ce réseau de malfrats a agressé et dépossédé M.D (une victime) de ses téléphones avant de le laisser pour mort et de tenter de braquer le 23 juin 2024, chez Y.S, (un habitant) dont leur coup fut foiré par des tirs de sommation d’un voisin chasseur.

Cette intervention bien réussie des limiers de San a ramené la sérénité et la confiance chez des habitants de cette nouvelle ville chef-lieu de région. Cela donne la preuve du dévouement et du professionnalisme des policiers et leur hiérarchie à San. Et la population, désormais rassurée, peut retrouver un sommeil paisible, sachant que la sécurité est une priorité pour son Autorité policière.

A noter que le Directeur Régional de la Police Nationale de San, le Commissaire Divisionnaire Abdourhamane Alassane en a profité pour encourager la population à collaborer avec les forces de l’ordre, sans quoi la lutte contre la criminalité ne peut porter fruit.

Les braqueurs : B.K, B.T, S.S, A.T, L.T, B.T et A.S sont entre les mains de la justice pour répondre de leurs actes.

Mariam Sissoko

