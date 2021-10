Amélioration du climat des affaires au Mali : la communication un enjeu majeur

La salle de conférence de la direction générale de la Dette publique (DGDP) a abrité, ce jeudi 30 septembre 2021, un atelier de communication sur les réformes adoptées de 2015 sur le climat des affaires. La cérémonie d’ouverture de l’atelier était présidée par Adama Yoro Sidibé, secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce.

« Il y a eu beaucoup de réformes depuis 2015 en termes de création d’entreprises, d’obtention de permis de construire ou de paiement des impôts », a indiqué Soumaguel M. Maïga, Chef de la Cellule technique de réforme du climat des affaires (CTRCA). L’atelier, explique le Chef de la CRTCA, vise à informer et sensibiliser sur les réformes effectuées au Mali de 2015 à nos jours.

« Il y a beaucoup de mauvais échos, mais le climat des affaires s’améliore et nous devons nous battre pour que cela soit su de tous », a expliqué Soumaguel M. Maïga. Des réformes ont été faites depuis des années, mais les bénéficiaires de ces réformes n’en sont pas informés. A la direction générale de la Dette publique, plusieurs responsables de services publics et privés ont été invités pour parler du droit et devoirs des entrepreneurs vis-à-vis des impôts, du tribunal du commerce, ou de l’urbanisme.

« Les secteurs public et privé sont fortement touchés par la méconnaissance des textes sur le climat des affaires », a déclaré le secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce Adama Yoro Sidibé, dans son mot de lancement de l’atelier. Pourtant, a-t-il affirmé, le gouvernement a engagé un vaste programme de réformes du climat des affaires avec comme objectif de faire du Mali un espace favorable à l’entreprenariat et aux affaires en Afrique subsaharienne.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :