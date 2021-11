Le Groupe de Suivi Budgétaire/ Mali a organisé ce vendredi 26 novembre 2021 à l’hôtel Olympe international, un atelier de validation et de lancement de la mission de vérification indépendante de l’atteinte des indicateurs : « Accroissement du nombre des cantines financées par l’Etat », « Accroissement de l’accès des filles au second cycle du fondamental » et « Transferts au titre du Fond National d’Appui aux Collectivités Territoriales ».

L’objectif visé par cet atelier était de valider l’échantillon des écoles qui ont été visitée pour le volet SCOFI, le rapport initial, les outils de collecte ou questionnaire, le canevas de rapportage et de lancement les activités de la mission de vérification indépendante de l’atteinte des indicateurs : « Accroissement du nombre des cantines financées par l’Etat », « Accroissement de l’accès des filles au second cycle du fondamental » et « Transferts au titre du Fond National d’Appui aux Collectivités Territoriales ».

Pour M Diallo du Groupe de Suivi Budgétaire, le GSB est une organisation crédible, reconnue comme le centre d’excellence et d’expertise de la société civile en matière de suivi des budgets par des analyses fiables et critiques afin de contribuer à l’amélioration de la gestion des budgets de l’État et des Collectivités Territoriales. En outre, le GSB a une rapide capacité de mobilisation de ses démembrements sur l’ensemble du territoire et des personnes ressources qui permet d’assurer une mission de vérification indépendante de l’atteinte des indicateurs relatifs à l’Alimentation scolaire. La scolarisation des filles et du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales.

Le Représentant de la délégation de l’Union Européen au Mali expliquera que c’est dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Soutien à la Transition en République du Mali, la Délégation de l’Union Européenne au Mali en référence au contrat N°T05-EUTF SAH-ML-1 4-03, a confié au Groupe de Suivi Budgétaire (GSB) la mission de la vérification indépendante de l’atteinte des indicateurs: «Accroissement du nombre des cantines financées par l’État», «Accroissement de l’accès des filles au second cycle du fondamental» et « Transferts au titre du Fond National d’Appui aux Collectivités Territoriales.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

