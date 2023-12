Chronique du jour : La formation professionnelle dans l’entreprise

La formation professionnelle constitue un atout inestimable pour une entreprise de rester à la pointe des évolutions et d’avoir des collaborateurs plus qualifiés et plus compétents. Sa valorisation est un gage pour l’entreprise d’autant plus qu’elle contribue à rehausser le niveau des ressources humaines. Notre chronique du jour s’intéresse à l’importance de la formation professionnelle que certaines entreprises peinent à assurer à leurs employés, faute de temps, d’organisation voire de ressources financières.

La formation professionnelle est le processus d’apprentissage qui permet à un salarié ou un demandeur d’emploi d’acquérir le savoir, le savoir-faire et le savoir-être (capacité et aptitude) nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’une activité professionnelle. En effet, elle fait partie des droits inscrits dans le Code du travail. Les travailleurs, en revanche, sont libres d’accepter ou de refuser l’offre de formation proposée par l’employeur. Cependant une telle attitude étant incompatible avec la construction d’une carrière professionnelle, les travailleurs ont intérêt à saisir ces opportunités. De leur côté, les entreprises pourront améliorer leurs résultats, grâce au développement des compétences individuelles et collectives.

La formation professionnelle a de nombreux avantages dans la mesure où elle est : un bon moyen pour investir davantage les salariés dans la vie de l’entreprise, un facteur de remotivation des employés, une opportunité d’évoluer en interne vers un poste beaucoup plus important, etc.

Dans sa stratégie d’entreprise à long terme, l’employeur a plusieurs intérêts à valoriser la formation professionnelle. Une entreprise peut rapidement être pénalisée par son manque de réactivité, voire de productivité dans un secteur évolutif et compétitif. Toutefois, ces qualités dépendent foncièrement des compétences des collaborateurs et de leur capacité d’adaptation. La formation des salariés devient ainsi incontournable pour les employeurs.

En adoptant cette démarche, l’entreprise aura toujours une longueur d’avance sur ses concurrents. En effet, ses équipes seront automatiquement au fait des dernières innovations dans leur domaine de compétence. Le personnel sera également formé aux éventuels changements de norme, chacun dans son secteur.

La mise en place d’un programme de formation en interne permet d’entretenir la culture d’entreprise. Les participants auront notamment tendance à développer la même vision du métier et du secteur. Avec la même perspective, il sera ainsi plus facile de mobiliser le personnel pour atteindre les objectifs de l’entreprise.

Le programme peut être suivi selon trois formats bien distincts, à savoir : la formation inter entreprise (se tient dans les sites du centre de formation) la formation intra entreprise (se tient directement dans les locaux de l’entreprise) et la formation en classe virtuelle ou à distance (peut se tenir depuis les locaux de l’entreprise ou depuis son domicile). Dans une situation pandémique comme ce fut le cas de la Covid-19, ce dernier format était fortement recommandé.

La formation professionnelle est capitale pour une entreprise dans la mesure où les travailleurs se sentiront valorisés et soutenus dans leur projet de carrière. Cette forme de reconnaissance aura une incidence significative sur leur motivation et leur engagement au sein de l’entreprise. Ils donneront le meilleur d’eux-mêmes pour exécuter les tâches assignées.

Enfin, les programmes des formations professionnels permettent d’améliorer l’image de l’entreprise à travers une dynamique interne basée sur les capacités. Les collaborateurs seront donc plus ouverts au développement de compétences. Ils sauront l’importance de ces critères dans l’évolution de leurs parcours professionnels.

Par Ben Junior

